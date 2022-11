Esto cuesta asegurar una vivienda en Costa Rica

Una de las primeras cosas que se deben conocer en el seguro contra incendio en Costa Rica es que no solo responde por daños en caso de fuego. Por eso se le agregó a esta cobertura la frase “líneas aliadas”, pues responde por otros daños, por ejemplo si en un temblor se dañó una de las paredes.

El seguro contra incendio cubre a las viviendas de los daños o pérdidas causadas por incendios, terremotos, inundaciones, deslizamientos y hasta caída de árboles; dependiendo de la compañía de seguros.

Esta póliza se ofrece en ocho aseguradoras en Costa Rica: Instituto Nacional de Seguros (INS), Mapfre, ASSA Compañía de Seguros, Davivienda Seguros, Aseguradora Sagicor, Oceánica de Seguros, Seguros Lafise y Aseguradora del Istmo (Adisa).

Las primas mensuales que se cobran en estas empresas por el seguro contra incendio dependen de variables como la ubicación geográfica y el valor de la vivienda.

El ramo incendio y líneas aliadas es el cuarto seguro que más primaje generó en el acumulado a agosto de 2022. Según cifras disponibles en el sitio web de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), este ramo acapara el 14,60% de las primas totales generadas por los seguros voluntarios.

Coberturas de los seguros contra incendio

Estos seguros para viviendas tienen coberturas básicas que brindan protección en caso de daños causados por incendios, terremotos, deslizamientos, inundaciones, rayos, erupciones volcánicas, caída de árboles, colisión de vehículos contra la propiedad asegurada, entre otros; todo depende de cada una de las aseguradoras.

“Si tu hogar no está asegurado y se incendia, probablemente no podrás iniciar las reparaciones enseguida y tendrás que cubrir con múltiples gastos para los que quizás no estés preparado (...) Si al riesgo de incendio le sumamos los temblores, lluvias excesivas e inundaciones que se dan en nuestro país, es cuando un seguro para la casa se hace realmente necesario”, explicó Erika Mendoza, gerente comercial de ASSA Costa Rica.

Además, las compañías de seguros ofrecen coberturas opcionales para también asegurar el menaje o contenido de la casa, como los muebles y los electrodomésticos; esto en caso de que el mobiliario resulte afectado por los riesgos cubiertos por la póliza adquirida.

Adicionalmente, los bienes también se pueden asegurar contra los robos.

Por ejemplo, una de las coberturas opcionales que ofrece Sagicor por los Seguros Colectivos de Incendio Residencial es la del robo del menaje, la cual protege en caso de que se roben uno o varios artículos cubiertos por la póliza (como microondas, pantalla de televisión, juego de comedor, lavadora, entre otros), siempre y cuando estén declarados y con una suma máxima de $1.500; detalló Diana Fernández, especialista de seguros especializados de esta empresa.

Instamos a las personas que toman el seguro como parte de un crédito a no cancelarlo una vez que terminan de pagar el crédito, tomando en cuenta que la vivienda sigue estando expuesta a los mismos riesgos. — Instituto Nacional de Seguros

Precios de las pólizas

Las aseguradoras utilizan diferentes variables para determinar el costo de cada póliza, entre las cuales destacan: ubicación geográfica de la vivienda; colindancias a ríos, lagos o taludes; valor de la casa; cantidad de pisos; y coberturas que desee adquirir la persona.

Sin embargo, es importante recordar que cada compañía de seguros maneja sus propias variables para fijar el precio de las pólizas.

Pero, para que se dé una idea del costo que tienen, planteamos este caso: ¿cuánto cuesta asegurar una vivienda nueva valorada en ¢55 millones? Las primas mensuales de los seguros contra incendio oscilan entre los $13,93 y los ¢9.815.

Ahora bien, para asegurar una casa nueva que esté valorada en ¢100 millones, los precios mensuales que debe asumir la persona por esta póliza se ubican entre los ¢14.773 y los ¢17.184.

En caso de que una vivienda tenga alguno de los valores que se indicaron en los ejemplos, pero cuente con una antigüedad de 10 años, los precios del seguro son exactamente los mismos.

De las cinco aseguradoras que suministraron la información a EF antes del cierre de esta edición, solo Davivienda Seguros manifestó que una de las variables que también toma en cuenta es la cantidad de años de construcción que tiene la casa. Empero, los ejemplos planteados no registraron alteraciones en los precios, debido a que al ser antigüedades bajas, el deterioro del inmueble no es significativo.

“En nuestro caso, nuestra política de suscripción establece 35 años (de antigüedad de la vivienda) para que incida”, detalló Roy Cole, director de Davivienda Seguros.

Seguros contra incendio

De acuerdo con datos disponibles en el sitio web de la Sugese, el ramo de incendios y líneas aliadas generó un primaje de ¢81.821 millones a agosto de 2022. Si se compara el monto acumulado al octavo mes de 2021 con la cifra del presente año, se observa un incremento de 16,23% en lo generado por este seguro.

La aseguradora que domina este mercado, al menos desde 2015, es el INS; sin embargo, con el pasar de los años ha perdido participación en el ramo de incendios y líneas aliadas. A agosto de 2015, el primaje del INS alcanzó los ¢47.986 millones, cifra que representaba el 88,50% del segmento. Aunque el monto acumulado a agosto de 2022 (¢59.266 millones) aumentó, la aseguradora perdió terreno, debido a que acaparó un 72,43%.

El Instituto Nacional de Seguros informó, recientemente a EF, que al abrirse el mercado de seguros es natural que las aseguradoras adquieran participación y primas por venta de seguros, “y es ahí donde el Instituto baja el porcentaje en dicha participación, pero mantiene un crecimiento en los ingresos por la venta de seguros”.

Este terreno perdido por el INS lo están conquistando, principalmente, las aseguradoras ASSA y Mapfre.

En lo que respecta a los montos por siniestros, estos también experimentaron un incremento en los seguros contra incendio. A agosto de 2015, lo pagado por siniestros ascendió a los ¢6.984 millones, mientras que en el acumulado al octavo mes de 2022 la cifra aumentó a ¢18.407 millones; esto equivale a una subida de 163,54%.

