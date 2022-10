Estos son siete pecados financieros que se cometen con el aguinaldo

Los trabajadores dependientes en Costa Rica están a pocas semanas de recibir el aguinaldo y con ese depósito en las cuentas también llega una gran responsabilidad: el adecuado manejo del dinero.

Según Eduardo Rodríguez, socio de Grupo Camacho Internacional y especialista en temas económicos, en estas fechas hay personas que cometen sus “mayores pecados financieros, que luego terminan arrastrando durante mucho tiempo”.

A continuación, EF con ayuda de Rodríguez; Rebeca Fernández, ejecutiva de educación financiera de Grupo Mutual; y Carlos Vásquez, fundador de Quantum Coaching Group, conferencista y capacitador en finanzas personales; explica siete pecados financieros que se cometen con el aguinaldo:

1. No planificar qué se va a hacer con el dinero. Uno de los errores más comunes que se cometen es no planificar qué se va a hacer con el aguinaldo; motivo por el cual en cuanto llega se comienza a gastar y cuando se da cuenta no se aprovechó correctamente el ingreso.

Incluso, es usual que el aguinaldo lo tengamos gastado antes de que nos llegue. Además, al no definirle un destino específico al dinero desde antes, simplemente se ve como “un extra” que se puede gastar.

“La razón por la cual no nos importa gastarnos el aguinaldo es porque la mayoría de personas no tiene ese dinero dentro de su presupuesto de gastos regulares, sino que es un dinero ‘extra’ y por eso nos desprendemos tan fácil de él”, consideró Vásquez.

Muchas veces cerca de octubre y noviembre las personas gastan como si ya tuvieran el aguinaldo y solo van acumulando deudas en la tarjeta de crédito. Llega el aguinaldo y lo gastan pagando intereses de tarjetas de crédito. — Eduardo Rodríguez, socio de Grupo Camacho Internacional y experto en temas económicos

Con anticipación las personas estiman de cuánto será su aguinaldo; independientemente de si es mucho o no, es importante que a partir de ese momento se empiece a planificar en qué se va a emplear el dinero, con el propósito de utilizarlo de manera inteligente y que alcance para cubrir diferentes necesidades.

¿Cómo se calcula el aguinaldo 2022? Haga la operación desde ya

De acuerdo con la ejecutiva de educación financiera de Grupo Mutual, cuando planifique lo que va a hacer con el aguinaldo, también debe contemplar gastos futuros para que estos no lo tomen de manera desprevenida.

“Hay que recordar que después de diciembre inicia la época escolar para algunas familias, donde hay que sacar dinero para pagar uniformes, útiles escolares, materiales, matrículas y demás”, dijo Fernández.

2. Hacer pagos grandes de manera inmediata. Según el socio de Grupo Camacho Internacional otro de los pecados financieros es la realización de pagos grandes de manera inmediata. Uno de los casos típicos es pagar el marchamo con el dinero del aguinaldo, lo cual es una “pésima idea”.

Uno de los instrumentos que puede funcionar para no sacar el dinero de “un solo golpe” para pagar una suma elevada es el ahorro programado, pues el cliente le solicita a la entidad bancaria que le deduzca un monto predefinido, de manera automática, por una periodicidad y plazo determinado. Al final de este periodo la persona podrá hacer uso del dinero para el propósito definido inicialmente, en este caso sería para el pago del marchamo.

3. Dejarse llevar por la época. El dejarse llevar por la emoción de la época en ciertas ocasiones genera que algunas personas derrochen dinero tanto en los regalos como en las celebraciones.

Fernández mencionó que es relevante recordar que cuando se recibe el aguinaldo se está en presencia de la temporada en la que los precios están más elevados; aunado a esto, es cuando más aparecen los famosos descuentos y las promociones, por lo que es de gran importancia tener presente la lista de prioridades y si se va a adquirir algún producto, la recomendación es que compare precios antes de comprarlo.

Aprenda de algunos consejos para sacar el mayor provecho a su aguinaldo

4. Adquirir artículos innecesarios. Hay personas que caen en la tentación de adquirir productos que realmente no necesitan; por lo que la ejecutiva de educación financiera de Grupo Mutual manifestó que antes de comprar siempre hay que plantearse preguntas como: “¿Realmente lo necesito?” “¿Está dentro de mi lista de prioridades?”

“Hay que tener claro que el dinero no es para gastarlo ni para comprar cosas, sirve para eso, pero no tenemos que deshacernos de él sino es necesario”, comentó Vásquez.

5. No ahorrar. Al ser un ingreso extra en las finanzas, es común que solo se piense en gastarlo. Empero, una buena recomendación es destinar un porcentaje del aguinaldo al ahorro.

“Si ya se cuenta con una cuenta de ahorro se puede realizar algún abono extraordinario para continuarla, o bien iniciar un ahorro para en caso de emergencias, para cubrir algún imprevisto o lograr cumplir una meta futura”, comentó la ejecutiva de educación financiera de Grupo Mutual.

... si no tenemos la guaquita de nuestras abuelas para cuando estén las vacas flacas lo lamentaremos en el futuro. — Eduardo Rodríguez, socio de Grupo Camacho Internacional y experto en temas económicos

Si guarda la mitad del aguinaldo, ¿qué se puede hacer para que el monto crezca?

6. No guardar dinero para las emergencias. El socio de Grupo Camacho Internacional expuso que siempre es recomendable tener, al menos, un 30% de los gastos habituales como una reserva en un depósito a la vista, pues funcionará para hacer uso de él en caso de emergencia. Cuando se recibe el aguinaldo es un “excelente” momento para generar este ahorro.

7. Sacarlo o convertirlo en efectivo. Actualmente es casi innecesario usar dinero en efectivo en muchos sitios, pues es posible hacer pagos mediante otros medios.

Es posible que algunas personas se vean tentadas en sacar una buena parte del aguinaldo en billetes, como una manera de sentir que tienen el dinero en sus manos. Sin embargo, esta práctica es peligrosa porque se presenta el riesgo de simplemente perder el dinero porque se le cayó en un sitio hasta usarlo en los denominados gastos hormiga (un café, un postre).

Es entonces cuando puede presentarse esa pregunta ¿en qué lo gasté? Pues salió de su bolsillo poco a poco y en gastos que se creían pequeños pero al momento de sumarlos resultan en un monto considerable.