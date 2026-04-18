Finanzas

Expomóvil 2026: estas son las diferencias en los préstamos para vehículos eléctricos y de combustión

Le contamos cuáles son algunas de las diferencias en tasas de interés, primas y comisiones que aplican ciertos bancos según el tipo de vehículo que adquiera en la feria automotriz

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Por Marcia Solano Miller

Este año, la línea que divide a los compradores de la Expomóvil no pasa únicamente por el tipo de carrocería o el rango de precio, sino por una decisión más estructural que se define incluso antes de elegir modelo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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