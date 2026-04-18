Expomóvil 2026: estas son las diferencias en los préstamos para vehículos eléctricos y de combustión

Este año, la línea que divide a los compradores de la Expomóvil no pasa únicamente por el tipo de carrocería o el rango de precio, sino por una decisión más estructural que se define incluso antes de elegir modelo.

La disyuntiva entre motores de combustión y tecnologías ecoamigables (como eléctricos, híbridos y de gas) empieza a tomar forma desde el financiamiento, donde algunos bancos introducen condiciones que alteran de manera directa el costo de entrada y el comportamiento de la deuda en el tiempo.

Primas más bajas, tasas ligeramente menores en algunos casos y comisiones reducidas configuran un esquema que busca facilitar el acceso a estas tecnologías frente a los autos tradicionales, sin necesidad de modificar el precio del vehículo.

Para el cliente que se sienta a negociar, esa diferencia deja de ser conceptual y se vuelve concreta, ya que el mismo monto financiado puede traducirse en cuotas distintas, condiciones más flexibles o un menor desembolso inicial, dependiendo de si el vehículo funciona con gasolina o se conecta a una fuente eléctrica.

En este contexto, cuando la decisión deja de ser solo técnica o ambiental y pasa a ser en gran parte financiera, le contamos cuáles entidades le permiten acceder a condiciones diferenciadas según las características del vehículo que adquiera.

Banco Nacional

En el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), la brecha entre un carro eléctrico y uno de combustión se ve desde la prima.

Luis Diego Méndez, supervisor de la línea de vehículos, explicó que la entidad financia hasta un 90% del valor del bien cuando se trata de un modelo eléctrico, lo que deja al cliente con una prima mínima de 10%. En el caso de vehículos de combustión, el financiamiento máximo baja a 80% y la prima sube al 20%.

“La tasa fija de referencia para eléctricos se ubica en 9,5% durante los primeros dos años, tanto para clientes masivos como para quienes ya tienen una relación más consolidada con el banco”, comentó.

La entidad también ajusta la comisión a favor de los eléctricos, los cuales pagan una comisión menor que los vehículos de combustión, aunque compartan el mismo nivel de tasa.

Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) también introduce un trato diferenciado entre vehículos de combustión y ecoamigables.

Esta institución financia tanto automóviles de combustión como unidades a gas o eléctricas, pero la tasa de interés se ajusta según el tipo de vehículo y favorece a los ecoamigables.

De acuerdo con Benjamín García, director comercial de la Unión Central, en términos generales, las tasas de referencia parten de 9,25% en colones y 7,50% en dólares, y desde esa base se aplican variaciones según la categoría.

Cuando el crédito se dirige a un vehículo ecoamigable, la tasa se coloca por debajo de la que se cobra a un auto de combustión. No obstante, está sujeta al perfil del cliente.

Además, ofrece esquemas de tasa fija durante todo el plazo, así como modalidades híbridas en las que los primeros años se mantiene de esa forma y el resto se traslada a variable.

Le contamos algunas de las diferencias en tasas de interés, primas y comisiones que aplican ciertos bancos para adquirir vehículos ecoamigables en la Expomóvil 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Banco de Costa Rica

El Banco de Costa Rica (BCR) también cuenta una oferta que separa vehículos de combustión y vehículos de energías limpias dentro de su portafolio.

Para los de combustión tradicional, financia montos desde $8.000 hasta $125.000 dólares (o su equivalente en colones), con plazos de hasta ocho años y garantía prendaria sin fiador que puede cubrir hasta el 90% del valor del activo según tipo de vehículo y moneda.

En colones, la tasa fija a cuatro años es de 8,80% y en dólares la tasa fija a tres años es de 7,80%, con disponibilidad exclusiva para la compra de vehículos nuevos de combustión.

La línea “Impulso Sostenible”, en cambio, se orienta a la compra de vehículos nuevos que sean híbridos, eléctricos, de aire, de hidrógeno u otras energías limpias y no contaminantes.

En este plan, el monto mínimo y máximo de crédito se mantiene igual y el plazo también alcanza hasta ocho años, pero el porcentaje de financiamiento cambia: el banco cubre hasta un 90% para vehículos híbridos y un 80% para automotores eléctricos o de hidrógeno.

Asimismo, el lapso de la tasa fija puede resultar favorecedora, pues en colones se ubica en 8,55% a cuatro años y en dólares en 7,70% a tres años.

Davivienda

Para los “ecoautos”, Davivienda mantiene el mismo porcentaje de financiamiento que para los de combustión (hasta el 90% del valor y primas desde 10%), pero introduce descuentos directos tanto en la comisión como en la tasa de interés.

Según explicó Cristina Alarcón, gerente comercial, los “ecoautos” reciben una rebaja de 0,25 puntos porcentuales en la comisión bancaria y una reducción de 0,10 puntos en la tasa frente a las condiciones estándar aplicadas a vehículos tradicionales.

“Así, un mismo monto financiado termina generando una cuota más baja cuando se orienta a un vehículo ecoamigable que cuando se dirige a uno de combustión”, dijo.

En las demás entidades, el foco no recae en si el carro es eléctrico o de combustión, sino en la figura del crédito.

Desde este jueves 16 y hasta el domingo 26 de abril, el Centro de Eventos Pedregal vuelve a convertirse en vitrina del mercado automotriz con una nueva edición de la Expomóvil, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).

La edición 2026 reúne a 79 marcas y alrededor de 350 modelos distintos para comparar, en un mismo espacio, desde vehículos urbanos básicos hasta propuestas de lujo extremo.

La entrada tiene un costo de ¢3.500 y puede comprarse en línea para agilizar el ingreso, mientras que el parqueo vale ¢4.000; los niños menores de 12 años y los adultos mayores ingresan gratis.