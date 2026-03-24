Finanzas

FCL 2026: Guía completa para el retiro del quinto quinquenio en Costa Rica

Todo lo que debe saber sobre el retiro del FCL en Costa Rica este 2026. Conozca los requisitos, cómo hacer la solicitud y consejos para favorecer el monto a retirar

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Por Marcia Solano Miller

En marzo de este 2026 se cumple el quinto quinquenio en el que muchos trabajadores podrán retirar el dinero del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de los trabajadores en Costa Rica.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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