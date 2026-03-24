FCL 2026: Guía completa para el retiro del quinto quinquenio en Costa Rica

En marzo de este 2026 se cumple el quinto quinquenio en el que muchos trabajadores podrán retirar el dinero del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de los trabajadores en Costa Rica.

Este fondo, exento de impuestos e inembargable, se encuentra amparado por la Ley de Protección al Trabajador (7983), está compuesto por un aporte mensual que realiza el patrono equivalente al 1.5% del salario del colaborador, más los rendimientos obtenidos por las inversiones de la Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) que lo administra.

Con el pago masivo a la vuelta de la esquina, es importante aclarar varios aspectos para saber si es candidato a obtener este dinero y, de ser así, lo que debe hacer para recibirlo.

A enero de este año, la Superintendencia General de Pensiones (Supén) contabilizaba ¢804.960 millones en activos del FCL y 1,4 millones de aportantes.

¿Quiénes lo reciben este año?

La entrega una vez cumplidos los cinco años está condicionada a un factor simple pero determinante: que no haya existido una ruptura de la relación laboral durante ese lapso.

Es decir, si usted cambió de trabajo durante los últimos cinco años, entonces no podrá acceder al total acumulado durante ese periodo.

No obstante, es importante destacar que este requisito no intenta quitarle el derecho al ahorro, pues tras cada renuncia o despido usted puede acceder al dinero acumulado hasta entonces.

La Supén aclara en su sitio web las siguientes condiciones para retirar el FCL:

Por cese de la relación laboral. Por tener una relación continua con su patrono por cinco años. Suspensión temporal de la relación laboral, en los términos señalados en el artículo 74 del Código de Trabajo. Reducción de la jornada ordinaria de la persona trabajadora, que implique una disminución de su salario, de conformidad con la Ley 9832.

Marzo es una fecha clave porque es cuando el FCL cumple 25 años. Es decir, cinco quinquenios. Esto hace que haya una cantidad importante de trabajadores que cumplirán con el requisito de haber trabajado para un mismo empleador por cinco años.

De acuerdo con la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), también hay otras dos circunstancias bajo las cuales puede hacer la solicitud: en caso de jubilación o fallecimiento, en cuyo caso los beneficiarios designados en vida son los encargados de gestionar y recibir el dinero.

En caso de no haber anticipado quiénes recibirían el dinero ante esta última situación, los allegados de la persona fallecida deben acercarse al juzgado de trabajo más cercano al lugar donde residía para llevar a cabo un proceso de consignación de prestaciones.

Posteriormente, la OPC que administre el fondo lo deposita en un número de cuenta asignado para el expediente judicial hasta que un juez defina quién o quiénes tienen el derecho de recibirlo.

El monto que tiene acumulado hasta el momento lo puede verificar en el reporte de saldo que envían las operadoras regularmente a los medios de contacto, mayormente el correo electrónico que haya brindado. Sin embargo, también puede hacerlo por medio del estado de aportaciones del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).

Este 2026 se habilita el retiro masivo del FCL para los trabajadores que cumplan cinco años de relación ininterrumpida con su patrono. (Creado con IA/La Nación)

¿Cómo se retira?

El desembolso del monto ahorrado no es un proceso automático, por lo que no lo verá reflejado en su cuenta bancaria a menos que realice la solicitud.

Esto ocurre porque la Ley de Protección al Trabajador considera que el beneficiado tiene el derecho de decidir si lo retira de forma inmediata o más tarde, según sus necesidades y prioridades.

Después de realizada la solicitud a la operadora a la que esté afiliado, el plazo de entrega es de máximo 15 días hábiles. Los desembolsos se realizan a partir del 1º de abril.

Según la oficina de prensa del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), por norma general debe presentar un documento de identidad vigente y señalar el número IBAN de una cuenta en colones a su nombre. También está la opción de hacerlo mediante los canales digitales de las OPC.

Pese a que se trata de un dinero “extra” y puede surgir la necesidad de retirarlo inmediatamente, el Banco Nacional recomienda esperar entre uno y dos meses para que los mercados se recuperen de “las fluctuaciones del tipo de cambio y los movimientos de precios a la baja”.

Por otro lado, si desea postergar el retiro o lo olvida, no debe preocuparse: el derecho no vence si califica con las condicionantes durante el quinquenio, aunque después de cumplido cambie de trabajo.

“Lo importante es entender que el FCL se paga con el valor vigente al momento del giro. Por eso, si usted retira en semanas con variaciones del mercado, el monto podría ser distinto al de días o semanas anteriores”, explicó el BNCR.

Lo anterior es debido a que, en el mercado local, colonizar algunas inversiones hace que el valor pueda disminuir cuando el precio del dólar va hacia la baja. Asimismo, a nivel internacional, la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente impulsa fluctuaciones que podrían mover los mercados con fuerza en algún momento.

Eso sí, la entrega es total, no por partes, por lo que verá reflejada en su cuenta el monto ahorrado completo.