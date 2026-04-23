Finanzas

¿Fin del dólar barato en Costa Rica? El alza del petróleo pondrá a prueba el tipo de cambio en mayo

Economistas anticipan que podría volver a llegar a los ¢500 por dólar en mayo

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El alza en el precio del crudo durante el último mes, que llegó a superar los $100 por el conflicto en Medio Oriente, tendría la posibilidad de cambiar la tendencia a la baja del tipo de cambio.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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