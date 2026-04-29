Finanzas

Fondo de Garantía de Depósitos tardaría 50 años en alcanzar mínimo de estabilidad, ¿por qué es importante para los ahorrantes?

El Banco Central advierte que alcanzar la meta requeriría un escenario de 50 años sin una sola crisis financiera

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Por Marcia Solano Miller

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), diseñado para proteger los ahorros de los costarricenses, no lograría alcanzar el nivel mínimo de estabilidad exigido por la ley hasta dentro de 50 años.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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