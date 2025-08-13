Finanzas

Fondo de inversión de bitcoin tiene el rendimiento más alto de Costa Rica: ¿para qué tipo de inversionista es y cuáles son los riesgos?

El Fondo de Inversión ETF Bitcóin, de BN SAFI, presentó el mayor rendimiento total a 12 meses en julio. Analizamos las razones, así como los riesgos y las ventajas de este instrumento.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Entre los 103 fondos de inversión que existen en Costa Rica, hay uno que presenta una rentabilidad excepcional: el fondo ETF Bitcoin, que en julio alcanzó un rendimiento total a 12 meses de 74,72%, muy superior a todos los demás. Así se reflejó en el Boletín Quincenal de Fondos de Inversión, de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de la primera quincena de julio.








