Foro de ‘El Financiero’ abordó el riesgo político al que se enfrenta el ROP

Las operadoras de pensiones advierten que permitir el retiro anticipado del ROP podría desestabilizar el sistema, reducir la protección de los trabajadores y provocar presiones inflacionarias en la economía costarricense.

Por Tatiana Soto Morales

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) se enfrenta a iniciativas legislativas que buscan su retiro anticipado. Esta situación podría representar un riesgo tanto para los quienes están a punto de pensionarse como para los trabajadores, según consideraron expertos en el foro de El Financiero Pensiones: Lo que debe saber para potenciar el ROP.








ForoPensiones
