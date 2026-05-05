Finanzas

Fresh Del Monte cierra cuatro fincas bananeras en Costa Rica y despide a 850 empleados

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La multinacional Fresh Del Monte Produce anunció el cierre de cuatro fincas bananeras en la región Atlántica de Costa Rica, una decisión que resultará en la pérdida de empleo para cerca de 850 personas.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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