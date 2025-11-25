Finanzas

Gerente general del INS es destituido

La junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) separó a Luis Fernando Monge de la gerencia.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Después de un proceso que implicó realizar un millonario ajuste en los estados financieros del Instituto Nacional de Seguros (INS) y pérdidas en su cuenta técnica, la junta directiva de la entidad destituyó a Luis Fernando Monge del cargo de gerente general, este 25 de noviembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
INSSugese
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.