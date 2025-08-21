Finanzas

Gobierno concreta su cambio definitivo en la junta directiva del Banco Nacional: nombra los siete nuevos miembros propietarios

El gobierno destituyó a los siete miembros anteriores el 28 de mayo pasado, luego de diferencias relacionadas con el nombramiento de la gerencia general de la entidad financiera. Ahora, el Ejecutivo pone sus nuevas fichas de forma permanente

Por Josué Alfaro

El Consejo de Gobierno designó el pasado miércoles 20 de agosto a los nuevos siete miembros propietarios de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). De este modo, terminó de concretar el cambio de fichas que inició desde mayo pasado, cuando anunció la sorpresiva destitución de los directivos anteriores en el banco más grande del país.








