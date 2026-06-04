Finanzas

Gobierno confirma que tomará en cuenta algunas recomendaciones del FMI para generar más ingresos: esta es la lista de lo que propuso el fondo a Costa Rica

El Poder Ejecutivo confirmó que tomará en cuenta “algunas de las recomendaciones” que le realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recaudar más dinero de los contribuyentes.

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Por Redacción EF

El Poder Ejecutivo confirmó que tomará en cuenta “algunas de las recomendaciones” que le realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recaudar más dinero de los contribuyentes.








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Redacción EF

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