Gobierno confirma que tomará en cuenta algunas recomendaciones del FMI para generar más ingresos: esta es la lista de lo que propuso el fondo a Costa Rica

El Poder Ejecutivo confirmó que tomará en cuenta “algunas de las recomendaciones” que le realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recaudar más dinero de los contribuyentes.

En un video publicado en sus redes sociales la tarde de este jueves, el viceministro de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, confirmó la intención, aunque no dio detalles.

“Cuando hablamos de plan fiscal hablamos de una forma en que podamos recaudar más y tener más ingresos, no más impuestos. Tomaremos en cuenta algunas de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional nos hizo, como cualquier otro organismo, pero es el Gobierno de la República el que toma las decisiones y en este momento no estamos pensando bajo ninguna circunstancia subir impuestos ni tener nuevos impuestos”, afirmó el burócrata.

Carvajal fue enfático en indicar que no planean la creación de nuevos impuestos.

“No es cierto que el Gobierno esté planeando nuevos impuestos ni tampoco subir los actuales. Eso es falso. (...) Hemos estado trabajando en un planteamiento que nos permita disminuir la evasión y luchar frontalmente con el contrabando para así tener más y mejores ingresos”.

¡Mentira! No habrá más impuestos pic.twitter.com/99zLmJWRIr — Ministerio de Hacienda de Costa Rica (@HaciendaCR) June 4, 2026

El más reciente informe de la Consulta del Artículo IV de 2026 emitido por el FMI sobre Costa Rica lanza una advertencia: las recientes modificaciones legales y de política pública han erosionado la base impositiva del país, lo que limitará la capacidad del Estado para financiar inversiones críticas en el mediano plazo.

Para revertir este escenario, el organismo multilateral diseñó una propuesta de reforma fiscal estructural que busca mejorar la progresividad del sistema tributario y dotar de mayores recursos a las arcas del Estado. De aplicarse el paquete completo de medidas recaudatorias, el FMI estima un rendimiento anual incremental que alcanzaría un 1,8% del PIB en ingresos fiscales acumulados para el año 2027.

A continuación, se detalla la lista completa de las propuestas presentadas por el FMI en su informe de 2026 para generar más ingresos en el país:

1. Modificaciones agresivas al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

La revisión y eliminación de los denominados “gastos tributarios” en el IVA representa el pilar más fuerte de la estrategia de recaudación del Fondo:

Canasta básica al 13%: El organismo propone eliminar la tarifa diferenciada actual y gravar la canasta básica de bienes con la tasa estándar del 13%. Esta medida es la de mayor impacto financiero, pues generaría por sí sola un rendimiento del 1,0% del PIB . El informe aclara que este cambio debe complementarse con un aumento en las transferencias sociales dirigidas a compensar el impacto económico en los hogares en condición de pobreza.

El organismo propone eliminar la tarifa diferenciada actual y gravar la canasta básica de bienes con la tasa estándar del 13%. Esta medida es la de mayor impacto financiero, pues generaría por sí sola un rendimiento del . El informe aclara que este cambio debe complementarse con un aumento en las transferencias sociales dirigidas a compensar el impacto económico en los hogares en condición de pobreza. Fin de exenciones sectoriales: El FMI recomienda suprimir de forma inmediata las exoneraciones del IVA vigentes para los tiquetes de avión, los equipos médicos, los premios de lotería, los productos madereros y forestales, así como el servicio de alquiler de vehículos. Estas eliminaciones colectivas aportarían un 0,2% del PIB a la recaudación.

El gobierno afirma que no impulsará nuevos impuestos, pero analiza recomendaciones del FMI para aumentar la recaudación mediante reducción de evasión, eliminación de exoneraciones y ajustes al sistema tributario. (Rafael Pacheco Granados)

2. Ajustes al Impuesto sobre la Renta y salarios públicos

En el campo de los impuestos directos, las recomendaciones apuntan tanto al sector corporativo como a los ingresos personales y del empleo público:

Renta corporativa unificada: Se propone la introducción de una tasa única para el impuesto sobre la renta de las corporaciones, simplificando paralelamente el régimen impositivo para los pequeños contribuyentes, con un rendimiento estimado del 0,1% del PIB .

Se propone la introducción de una tasa única para el impuesto sobre la renta de las corporaciones, simplificando paralelamente el régimen impositivo para los pequeños contribuyentes, con un rendimiento estimado del . Reducción de mínimos exentos en salarios: El FMI plantea reducir los umbrales de exención del impuesto sobre la renta para los trabajadores asalariados (haciendo que más personas tributen) y elevar la tasa marginal a los perceptores de los ingresos más altos de la escala, rindiendo un 0,1% del PIB .

El FMI plantea reducir los umbrales de exención del impuesto sobre la renta para los trabajadores asalariados (haciendo que más personas tributen) y elevar la tasa marginal a los perceptores de los ingresos más altos de la escala, rindiendo un . Gravar pluses y el “salario escolar”: El informe señala que los bonos económicos y el decimocuarto salario (salario escolar) percibidos por los empleados del sector público deben estar completamente sujetos al impuesto sobre la renta, lo que generaría un ingreso equivalente al 0,3% del PIB.

3. Eliminación de incentivos fiscales con impacto ambiental negativo

En el marco de la evaluación del impacto ambiental contenida en el reporte del FMI, se identificaron exenciones que van en contra de las metas de descarbonización y cuya derogación aumentaría los ingresos del Estado:

Revisión de exoneraciones agropecuarias y pesqueras: El Fondo propone reconsiderar las exenciones fiscales otorgadas a los sectores de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura que generan un impacto ambiental adverso, tasadas en un 0,1% del PIB .

El Fondo propone reconsiderar las exenciones fiscales otorgadas a los sectores de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura que generan un impacto ambiental adverso, tasadas en un . Revisión en transportes: Se sugiere aplicar el mismo principio de eliminación a los incentivos fiscales que benefician a las actividades de transporte y almacenamiento con huella ambiental negativa, equivalentes a un 0,2% del PIB.

4. Modernización y fortalecimiento de la administración tributaria

Más allá de las reformas legales a las tasas, el FMI recalca que la eficiencia en el cobro de los impuestos actuales es vital para elevar los ingresos corrientes: