Finanzas

Grupo Transcomer divide operaciones para cumplir con modelo de “sociedad de objeto único”

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Por Redacción EF

El conglomerado empresarial Grupo Transcomer anunció una reestructuración de su modelo de negocio centrada en la segregación de sus dos principales líneas de actividad: las operaciones bursátiles de comercio y la compraventa ordinaria de bienes raíces.








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Redacción EF

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