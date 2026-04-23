Grupo Transcomer divide operaciones para cumplir con modelo de “sociedad de objeto único”

El conglomerado empresarial Grupo Transcomer anunció una reestructuración de su modelo de negocio centrada en la segregación de sus dos principales líneas de actividad: las operaciones bursátiles de comercio y la compraventa ordinaria de bienes raíces.

Según explicó la organización mediante un comunicado de prensa, la decisión entra en vigor el 23 de abril y responde a la necesidad de alinear la estructura corporativa con los marcos regulatorios vigentes en Costa Rica: la normativa local exige que las operaciones bursátiles de comercio se realicen a través de una sociedad de objeto único.

De igual forma, las actividades de compra y venta ordinaria de bienes raíces, supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) bajo el artículo 15 bis, también requieren una gestión diferenciada.

Óscar Gutiérrez Lachner, presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., aseguró que esta reorganización forma parte de una estrategia de digitalización e internacionalización que el grupo ha gestado durante meses. (Cortesía/Cortesía)

Nueva arquitectura corporativa

Bajo este nuevo esquema, las funciones quedan distribuidas de la siguiente manera:

TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (Transcomer British International Costa Rica): esta entidad asume de forma integral la operación bursátil de comercio, incluyendo la comercialización de los productos denominados MACAB. Asimismo, absorbe los nombres comerciales, derechos de marca, estructuras fiduciarias, dominios y relaciones contractuales con proveedores e inversionistas.

Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio: la sociedad original, que ya se encuentra inscrita ante la Sugef, mantendrá exclusivamente la actividad de compra y venta ordinaria de bienes inmuebles.

Visión estratégica y supervisión

Óscar Gutiérrez Lachner, presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., aseguró en el comunicado que esta reorganización forma parte de una estrategia de digitalización e internacionalización que el grupo ha gestado durante meses.

“La separación de nuestras líneas de negocio fortalece nuestra operación, amplía nuestro alcance y nos permite acompañar mejor a nuestros inversionistas, generando más valor”, afirmó Gutiérrez. La empresa sostiene que este paso facilitará los procesos de supervisión y optimizará la gestión en beneficio de sus aliados estratégicos y clientes.

Impacto en el inversionista

Para los actuales inversionistas de productos MACAB, la transición se ejecutará de manera transparente. El grupo confirmó que todas las condiciones de las operaciones suscritas originalmente se mantienen sin cambios.

A partir de hoy, TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. se convierte en la entidad titular de dichas operaciones. Las autoridades de la empresa indicaron que las futuras inversiones deberán realizarse directamente en las cuentas de esta nueva entidad.