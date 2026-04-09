Finanzas

Guerra en Oriente Medio frenará la economía mundial y elevará la inflación, advierte el FMI

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Por Europa Press

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reitera que las consecuencias de la guerra en Oriente Medio ponen en grave riesgo a la economía internacional que se enfrenta a un ‘shock’ de oferta “grande, mundial y asimétrico”, a pocos días de que comiencen las reuniones de primavera del organismo internacional y el Banco Mundial en las que ya han adelantado que rebajarán las previsiones de crecimiento.








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