Finanzas

Guía para desinscribirse de Hacienda y evitar multas millonarias

Aprenda cómo realizar la desinscripción tributaria en Costa Rica mediante la plataforma Tribu-CR. Conozca los requisitos, los riesgos de las sociedades inactivas y cómo evitar multas superiores a ₡1,3 millones por omisiones ante el Ministerio de Hacienda

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Cesar la emisión de facturas no es el único factor que un contribuyente debe valorar al momento de plantearse la desinscripción ante el Ministerio de Hacienda. Por el contrario, es necesario tomar en cuenta otros aspectos que, de ser omitidos, pueden derivar en multas de hasta ₡1,3 millones.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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