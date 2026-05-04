Guía práctica para aplicar las NIIF y evitar sanciones ante Hacienda en el 2027

Si usted tiene una empresa o ejerce una actividad comercial en Costa Rica, es vital que comience a revisar su contabilidad ya que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación, emitió recientemente una nueva resolución que establece las reglas claras sobre cómo deben aplicarse las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a la hora de rendir cuentas ante el fisco.

Los contadores pueden brindar asesoría sobre este tema. (Shutterstock/Shutterstock)

Las NIIF son un conjunto de estándares de contabilidad reconocidos a nivel mundial, diseñados para unificar el lenguaje financiero y hacer que los informes de las empresas sean transparentes, consistentes y comparables sin importar el país donde operen.

La resolución publicada el 29 de abril de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta tiene un objetivo principal que beneficia al sector comercial: brindar mayor seguridad jurídica.

Al armonizar las normas tributarias con las contables, se busca evitar confusiones interpretativas entre lo que exige Hacienda y lo que dictan los estándares internacionales adoptados por el Colegio de Contadores Públicos.

Aunque la medida entrará en vigor hasta el 1° de enero de 2027, el tiempo de preparación es clave. A continuación, le detallamos cómo le impacta esta medida según su tipo de negocio y qué pasos debe seguir.

¿Qué norma debe aplicar según su clasificación?

Hacienda ha segmentado las obligaciones para no sobrecargar a los contribuyentes de menor tamaño. Identifique su categoría para saber qué le corresponde:

Grandes Contribuyentes Nacionales : Tienen la obligación estricta de llevar su contabilidad y presentar sus estados financieros utilizando las NIIF Plenas. Hacienda exige este nivel de detalle para garantizar una mayor transparencia y desagregación de la información de las grandes operaciones del país.

: Tienen la obligación estricta de llevar su contabilidad y presentar sus estados financieros utilizando las NIIF Plenas. Hacienda exige este nivel de detalle para garantizar una mayor transparencia y desagregación de la información de las grandes operaciones del país. Contribuyentes del Régimen General : Podrán optar por utilizar las NIIF PYMES o las NIIF Plenas, dependiendo de las necesidades de información de su propia empresa o de los requerimientos de sus entes rectores.

: Podrán optar por utilizar las NIIF PYMES o las NIIF Plenas, dependiendo de las necesidades de información de su propia empresa o de los requerimientos de sus entes rectores. Regímenes Simplificado y Especial Agropecuario: Si su negocio está registrado bajo el Régimen de Tributación Simplificada o el Régimen Especial Agropecuario, esta normativa no aplica para usted. Podrá continuar con sus controles habituales sin verse en la obligación de implementar estos marcos normativos.

Áreas clave que debe revisar con su contador

La nueva directriz de Hacienda no es solo un formalismo, sino que dicta un tratamiento tributario específico para diferentes áreas de la contabilidad de su negocio.

Es altamente recomendable que agende una reunión con su contador o asesor financiero para revisar el impacto en los siguientes rubros de sus estados financieros:

Inversiones e Inventarios.

Propiedad, planta y equipo.

Activos intangibles y activos biológicos.

Contratos de construcción y propiedades de inversión.

Combinaciones de negocios.

Prevenga multas: El costo de la inacción

El principal llamado a los contribuyentes es utilizar el resto del 2026 como un periodo de transición y ajuste.

A partir del 1° de enero de 2027, quienes incumplan con la presentación de sus estados financieros bajo los lineamientos de esta resolución se exponen a sanciones y multas económicas estipuladas directamente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

La transparencia fiscal y el orden contable ya no son solo buenas prácticas empresariales, sino un blindaje legal ante Tributación.

Para consultar el documento oficial y sus especificaciones técnicas, puede descargar la resolución completa en el sitio de la Imprenta Nacional a través del siguiente enlace: Resolución N°MH-DGT-RES-0015-2026.