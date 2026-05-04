Finanzas

Guía práctica para aplicar las NIIF y evitar sanciones ante Hacienda en el 2027

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Si usted tiene una empresa o ejerce una actividad comercial en Costa Rica, es vital que comience a revisar su contabilidad ya que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación, emitió recientemente una nueva resolución que establece las reglas claras sobre cómo deben aplicarse las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a la hora de rendir cuentas ante el fisco.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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