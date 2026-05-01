Hacienda alcanza el 73% de su meta de financiamiento interno para 2026 tras captación histórica

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica anunció el jueves 30 de abril que logró cubrir casi tres cuartas partes de sus necesidades de financiamiento interno para el presente año.

Tras una captación histórica en el mercado local por un monto equivalente a ₡652.665,81 millones, el Gobierno ya alcanza un 73% de la meta de captación anual anunciada en febrero pasado.

Así se informó mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Plan de Financiamiento 2026, la institución prevé obtener un total de ₡3,9 billones del mercado interno. Con el resultado de esta semana, el Ministerio asegura quedar en una posición sólida para enfrentar las obligaciones financieras previstas para el resto del año, a pesar de un contexto internacional marcado por la incertidumbre financiera y tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, señaló que esta ejecución acelerada no solo permite avanzar en el plan actual, sino que garantiza que la próxima Administración reciba una posición de liquidez más robusta.

A la mejora en la posición de financiamiento se suma la reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un crédito de apoyo presupuestario por $290 millones, que forma parte de la estrategia para complementar la captación local con recursos externos.

Hacienda logra captar el 73% de su meta de financiamiento interno para 2026. Con una colocación histórica de ₡652.665 millones, el Gobierno asegura liquidez frente a tensiones globales y presiones al alza en los rendimientos del mercado. (Rafael Pacheco Granados)

Pese al éxito en la colocación, Hacienda destacó que ha mantenido una postura “prudente y disciplinada”. Ante el aumento de rendimientos de entre 20 y 40 puntos básicos observado en el mercado secundario por las tensiones globales, la institución optó por evitar captar recursos en condiciones que no resulten consistentes con una adecuada gestión de costo y riesgo de la deuda pública.

El comunicado concluye reiterando que el Ministerio de Hacienda continuará monitoreando las condiciones del mercado para adaptar sus decisiones a la evolución de los riesgos globales y los objetivos de sostenibilidad fiscal del país.