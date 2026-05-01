Finanzas

Hacienda alcanza el 73% de su meta de financiamiento interno para 2026 tras captación histórica

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Por Redacción EF

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica anunció el jueves 30 de abril que logró cubrir casi tres cuartas partes de sus necesidades de financiamiento interno para el presente año.








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