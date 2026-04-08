Finanzas

Hacienda aprieta el acelerador y cubre el 44% de su meta anual de financiamiento en tres meses

El Ministerio de Hacienda realizó un gran número de captaciones en el primer trimestre.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Una fuerte captación realizó el Ministerio de Hacienda durante los primeros tres meses del año, llegando a un 44% de su meta anual de colocación.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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