Hacienda aprieta el acelerador y cubre el 44% de su meta anual de financiamiento en tres meses

Una fuerte captación realizó el Ministerio de Hacienda durante los primeros tres meses del año, llegando a un 44% de su meta anual de colocación.

En total, captó ¢1,72 billones, según confirmó la Dirección General de Gestión de Deuda Pública.

Las autoridades defienden que los rendimientos estuvieron muy alineados al mercado, por lo que no se provocaron presiones adicionales en las tasas de interés y la demanda de inversionistas se mantiene sólida.

Las autoridades de Hacienda realizaron una serie de colocaciones en el primer trimestre con altos rendimientos. (Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados/Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados)

Durante este año, la necesidad de endeudamiento se proyectó en ¢4,2 billones en el 2026, lo cual implica un incremento respecto a los ¢3,5 billones previstos para el 2025.

Diversificación de la oferta y contención de tasas

En términos generales, el hecho de que Hacienda haya decidido diversificar su oferta a otras monedas, como la colocación en euros por 1.000 millones de euros, podría ayudar a que no se presionen a nivel interno las tasas de interés. Además, se observa una alta demanda por instrumentos en colones y dólares.

La colocación en moneda extranjera permite al Gobierno reducir la presión sobre el mercado interno, al evitar competir directamente por los recursos disponibles en colones, lo que contribuye a contener el alza en las tasas de interés y no afectar al sector privado.

“Considero que luego del ajuste de tasas en dólares y colones visto a finales del 2025, este movimiento de Hacienda de colocar en euros posiblemente va a evitar que las necesidades del Ministerio de Hacienda en otros momentos del año incrementen las tasas en el mercado interno anticipadamente, por lo que esperaríamos que los rendimientos internos permanezcan estables. Eso sí, hay que prestar atención al tercer trimestre, donde está el otro pico de vencimientos del 2026 y así también analizar el flujo del Ministerio de Hacienda”, aseguró Mauricio Moya, líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores.

Moya agregó que, aunque para el Ministerio de Hacienda esa emisión puede tener un costo financiero alto, le puede ayudar a manejar su flujo de vencimientos de una manera menos fragmentada, aislando el efecto sobre emisiones en otras monedas y sobre futuras subastas.

Hacienda colocó deuda en euros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

Estrategia fiscal

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, destacó que los resultados responden a una estrategia fiscal responsable y a una gestión activa de la deuda pública.

Los rendimientos de los títulos que ofrece el Ministerio de Hacienda se comportan de la siguiente manera:

En colones: rondan entre un 6% para el plazo más corto y un 7,31% para el más largo.

En dólares: rondan desde un 5,30% para el corto plazo hasta un 6,21% para el más largo. Estos rendimientos están basados en la última asignación realizada en las subastas y puede variar con el tiempo, aseguraron los autoridades de Hacienda.

“La mejora en las calificaciones de riesgo soberano del país por parte de las calificadoras de riesgo ha reforzado la confianza y preferencia de los inversionistas por mantener sus recursos en las opciones de inversión que ofrece el emisor soberano. Además, entre diciembre de 2022 y diciembre 2025 hubo una reducción en la curva de rendimientos de más de 300 puntos básicos en colones, lo cual evidencia lo indicado anteriormente”, aseguró Rudolf Lücke Bolaños, Ministro de Hacienda.

Subrayó que, pese a los mayores montos de captación previstos para 2026, la prioridad institucional se mantiene en optimizar el perfil de vencimientos y resguardar la liquidez del Estado, en un entorno de tasas de interés que aún exige cautela.