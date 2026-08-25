Finanzas

Hacienda impulsa reformas al valor fiscal de los vehículos, aduanas y devolución del IVA en útiles y uniformes escolares; le contamos de qué tratan

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong
Añadir El Financiero como fuente preferida en

Tres nuevos proyectos ingresaron a la corriente legislativa este lunes con el propósito de impulsar cambios en aduanas, al impuesto a la propiedad de vehículos y una devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para los hogares en pobreza que adquieran útiles escolares, uniformes y dispositivos electrónicos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Haciendavalor fiscalvehículosaduanasIVAútiles escolares
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.