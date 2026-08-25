Hacienda impulsa reformas al valor fiscal de los vehículos, aduanas y devolución del IVA en útiles y uniformes escolares; le contamos de qué tratan

Tres nuevos proyectos ingresaron a la corriente legislativa este lunes con el propósito de impulsar cambios en aduanas, al impuesto a la propiedad de vehículos y una devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para los hogares en pobreza que adquieran útiles escolares, uniformes y dispositivos electrónicos.

Dicha devolución se hará de manera automática al realizar la compra del artículo y no por medio de una solicitud mensual de devolución, como se viene haciendo hasta ahora.

Las iniciativas fueron entregadas por parte de los viceministros Víctor Julio Carvajal y Alejandro Barrantes.

Modificación al valor fiscal del vehículo

El proyecto a la propiedad de vehículos pretende eliminar vacíos legales que facilitan la elusión y evasión.

Su principal objetivo es evitar que se calcule sobre valores fiscales artificialmente bajos, especialmente cuando el declarado durante la importación fue inferior al valor real del vehículo.

Se pretende con el proyecto cambiar el valor fiscal de los vehículos. Fotografía: Marvin Caravaca.

El proyecto busca adicionar el artículo 9 bis a la Ley (7088) para autorizar a la Dirección General de Tributación a ajustar el valor fiscal de vehículos, aeronaves y embarcaciones.

El cambio tiene como fin equiparar el valor fiscal de los bienes al valor promedio de mercado que posean características similares.

“El procedimiento no crea nuevas cargas tributarias, sino que pretende corregir la base imponible vigente para que corresponda a la verdadera capacidad contributiva”, explica el texto en la exposición de motivos.

La Dirección General de Hacienda estima que esta corrección podría generar un incremento en la recaudación del impuesto que oscila entre ¢2.455 millones y ¢3.289 millones.

Esta proyección se basó en el análisis de 171.210 registros de importaciones de vehículos del periodo comprendido entre 2025 y 2026.

Con este nuevo proyecto de ley, Hacienda busca cerrar el portillo que abrió a mediados de setiembre del 2024, cuando derogó tres decretos que definían las diferentes clases tributarias para la importación de vehículos.

Cambios en aduanas

La segunda iniciativa reforma la Ley General de Aduanas para actualizar el régimen de infracciones, sanciones y delitos relacionados con el contrabando y la defraudación aduanera.

Uno de los cambios más relevantes del proyecto consiste en elevar de $5.000 a $20.000 el monto mínimo para que el ingreso ilegal de mercancías sea perseguido como delito de contrabando.

Actualmente, cualquier operación que supere los $5.000 puede dar lugar a un proceso penal, lo que, según el Gobierno, ha provocado que numerosos casos de menor cuantía terminen en los tribunales, ralentizando la recuperación de impuestos y saturando al sistema judicial.

Con la reforma, las operaciones inferiores a los $20.000, como regla general, dejarían de tramitarse penalmente y pasarían a resolverse en la vía administrativa mediante multas y otras sanciones.

También, fortalece las potestades de control de la Dirección General de Aduanas y moderniza el procedimiento administrativo.

Devolución en IVA

La tercera propuesta, tramitada bajo el expediente 25.735, pretende facilitar a los hogares en condición de pobreza la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por útiles escolares, uniformes, y dispositivos electrónicos: computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La principal modificación consiste en sustituir el mecanismo de devolución mensual por una devolución automática en el mismo momento de la compra.

El mecanismo vigente contempla la devolución posterior del impuesto, lo que obliga a las personas beneficiarias a esperar y realizar gestiones administrativas para recibir los recursos.

Según la exposición de motivos, este procedimiento puede retrasar el acceso efectivo al beneficio y generar cargas adicionales tanto para los hogares como para la Administración Tributaria.

El texto vigente tampoco establece con suficiente precisión algunos controles, como un monto máximo de compra de útiles y uniformes, la exigencia de que los estudiantes estén matriculados y activos, y los períodos de uso del beneficio para equipos tecnológicos.

Esta situación podría facilitar abusos o el uso del incentivo con fines distintos a los previstos.

Para recibir la devolución automática, la persona deberá:

Pertenecer a un hogar clasificado por el Sinirube como pobre.

Comprar alguno de los bienes contemplados en la reforma.

Pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta IBAN donde recibe el beneficio estatal.

Cumplir con los límites de uso establecidos para cada tipo de producto.

Adquirir bienes identificados mediante el código tributario correspondiente.

En el caso de útiles y uniformes, no haber agotado el monto máximo autorizado para el curso lectivo.

En el caso de equipos tecnológicos, respetar los límites de precio y el período de 3 años.

A partir de su presentación, los tres expedientes iniciarán su respectivo trámite y discusión en las comisiones de la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán analizar, realizar eventuales ajustes y dictaminar las propuestas del Poder Ejecutivo antes de su votación en el plenario.