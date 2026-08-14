Hacienda plantea identificar a contadores y asesores fiscales en declaraciones tributarias; gremio pide aclarar alcances

El Ministerio de Hacienda puso en consulta pública una propuesta para que las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre las Utilidades incluyan los datos identificativos del contador o asesor fiscal que las preparó.

Hacienda solicitará que el contador sea el único responsable de la declaración y que se identifique. (Canva stock/Janusz Pienkowski's Images / utahh778 de Getty Images)

La iniciativa, que forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, ya generó observaciones por parte del Colegio de Contadores Públicos, el cual anunció que participará en el proceso de consulta para solicitar aclaraciones sobre el alcance de la medida.

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La propuesta plantea incorporar una nueva sección en ambos formularios para registrar el nombre, el número de identificación y el carné de agremiado del profesional que elaboró la declaración.

“Esta modificación permitirá a la Administración Tributaria ejercer un mayor control sobre la labor de contadores y asesores fiscales, además de fortalecer la trazabilidad de las declaraciones tributarias”, destacó el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, mencionó que la medida forma parte del proceso contra la evasión. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Por su parte, el director general de Tributación, Miguel Ángel Solís, afirmó que la medida busca que tanto el obligado tributario como su contador o asesor compartan la responsabilidad sobre las declaraciones que presentan ante la Administración Tributaria.

El Colegio de Contadores Públicos considera que la propuesta debe revisarse desde una perspectiva técnica y profesional para garantizar la seguridad jurídica y evitar que la responsabilidad por una declaración tributaria se atribuya automáticamente al contador público.

Uno de los principales aspectos que preocupa al gremio es que los proyectos de resolución señalan que quienes pueden “preparar” las declaraciones son profesionales de las ciencias contables o económicas.

A criterio del Colegio, esa premisa no refleja la realidad jurídica ni la práctica profesional, ya que actualmente no existe una reserva de actividad que limite la elaboración de declaraciones tributarias exclusivamente a contadores públicos o economistas.

Asimismo, el Colegio sostiene que la iniciativa debe precisar qué se entenderá por “preparador”, pues, en la práctica, una declaración tributaria puede pasar por diferentes etapas de elaboración, revisión y aprobación.

“En empresas con estructuras más complejas, por ejemplo, un asistente puede elaborar un borrador, un profesional senior revisarlo, un gerente aprobarlo y un socio validarlo, mientras que finalmente el contador interno del contribuyente es quien presenta formalmente la declaración ante la Administración Tributaria”, explicó Francisco Ovares, presidente del Colegio.

Por esa razón, el gremio considera que atribuir la condición de “preparador” a una sola persona podría generar incertidumbre jurídica.

Además, recuerda que, conforme al sistema de autoliquidación vigente, la responsabilidad legal sobre la declaración recae en el contribuyente o en su representante legal.

“El contador puede brindar una recomendación técnica, mientras que la decisión final corresponde al obligado tributario”, señaló.

El gremio anunció que presentará observaciones técnicas dentro del período de consulta pública con el objetivo de que la iniciativa fortalezca la fiscalización tributaria sin generar cargas regulatorias desproporcionadas ni afectar la seguridad jurídica del ejercicio profesional.

Asimismo, invitó a sus agremiados a remitir sus comentarios antes del 21 de agosto de 2026, con el fin de consolidar una posición institucional que será enviada a la Dirección General de Tributación.

La fecha de cierre definitiva de la consulta es el 26 de agosto del 2026 y las personas interesadas pueden remitir sus observaciones, por escrito, al correo electrónico: dntt@hacienda.go.cr.