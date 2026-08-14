Finanzas

Hacienda plantea identificar a contadores y asesores fiscales en declaraciones tributarias; gremio pide aclarar alcances

La medida estará en consulta pública y forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el combate contra la evasión y el contrabando.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Ministerio de Hacienda puso en consulta pública una propuesta para que las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre las Utilidades incluyan los datos identificativos del contador o asesor fiscal que las preparó.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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