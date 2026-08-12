Finanzas

Costa Rica castiga la evasión con hasta 10 años de cárcel: ¿cuántas personas han ido a prisión en 22 años?

Aunque el sistema tributario contempla penas de hasta 10 años de cárcel por fraude fiscal, las condenas efectivas han sido excepcionales. Analizamos qué hay detrás de este fenómeno.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Aunque el sistema tributario costarricense contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes defrauden al fisco, en la práctica muy pocas personas terminan tras las rejas.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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