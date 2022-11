Hacienda pretende acercarse más al precio de mercado de vehículos como base para calcular el impuesto que se cobra en el marchamo

El Ministerio de Hacienda modificaría la metodología que determina el valor fiscal de los vehículos y así acercarse más el valor de mercado de los automotores. Según el jerarca de esta institución, Nogui Acosta, la fórmula que establece este valor tiene más de 30 años de vigencia y contempla tres elementos: cambio en la carga tributaria, la depreciación y la inflación.

De acuerdo con Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton, el valor fiscal es la base que se utiliza para aplicar algún tipo de impuesto; mientras que el valor de mercado es el monto que las personas están dispuestas a pagar por un vehículo y va de la mano con la oferta y la demanda.

Hacienda utiliza el denominado valor fiscal para aplicar el impuesto a la propiedad de vehículos, que es uno de los componentes del marchamo.

El ministro de Hacienda mencionó que para el cobro del marchamo de 2024 la institución está haciendo una valoración de cuál sería un mecanismo adecuado para poder ser “más claros” en cómo debería moverse el valor fiscal de los vehículos.

“... creo que nosotros tenemos que evolucionar, es una fórmula de hace 30 años que establecía un procedimiento. Hoy tenemos claro de que hay un mercado de segunda mano de vehículos y tenemos que ir incorporando esos valores dentro del tema fiscal (...)”, agregó Acosta en una conferencia de prensa realizada este martes 1.° de noviembre para dar a conocer los detalles del marchamo de 2023.

Nuestro interés es ir más hacia el mercado y que el valor del vehículo que hay en el mercado refleje el valor fiscal, porque ese es el que es más correcto. — Nogui Acosta, ministro de Hacienda

Hacienda se abocará en tener listo este proyecto de ley para enviarlo a la Asamblea Legislativa; según el jerarca de este ministerio, la iniciativa debería aprobarse antes del cobro del próximo marchamo.

“… lo que queremos es buscar un mecanismo que no afecte la valoración que se hace y que no genere la percepción de la gente de que su vehículo cada vez vale más; vale más por un tema de mercado pero no porque tenga el proceso de depreciación”, indicó el ministro de Hacienda.

Consideramos que el valor que estaba reflejado no es el adecuado para efectos del cobro de los impuestos; estaba haciendo que algunos paguen más y otros paguen menos en relación con lo que debería ser. — Nogui Acosta, ministro de Hacienda

Otra novedad que se pretende implementar

La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, explicó en la conferencia de prensa que la forma en que se está implementado el marchamo histórico del sticker cambia a partir del próximo año, pues será electrónico; de manera que brindará mayores facilidades al Gobierno y también un mayor control.

La idea es que la emisión del marchamo sea una vez cada diez años.

“No sabemos el proyecto final, estamos empezando con el proyecto. La idea es que para el año entrante no solo tengamos las modificaciones que Hacienda está implementando, sino que el marchamo sea lo más sencillo, (...) electrónico y más sostenible”, mencionó Araya.