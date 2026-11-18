Si tiene dinero extra y quiere aprovecharlo para reducir su préstamo, no basta con pagar un monto superior al de la cuota mensual. Antes de hacer un abono extraordinario, debe asegurarse de que la entidad financiera lo aplique al capital de la deuda y no como un adelanto de mensualidades que incluya intereses.

La diferencia es importante: un abono al capital puede ayudarle a ahorrar hasta varios millones en intereses y, según las condiciones del crédito, reducir la cuota mensual o acortar el plazo. Sin embargo, para lograrlo, debe indicar cómo desea que se aplique el dinero y comprobar después que el saldo de su deuda disminuyó.

El primer paso es contar con una cantidad adicional a la mensualidad regular. Ese dinero puede provenir del aguinaldo, de un ahorro o, incluso, de un premio de lotería.

También conviene tomar en cuenta el tamaño de la deuda y el monto que depositará: en una hipoteca, un aporte cuantioso puede hacer una mayor diferencia, mientras que, para tarjetas y préstamos personales de menor saldo, no es indispensable reunir una suma tan alta para reducir la deuda.

Abonar al capital no es lo mismo que adelantar cuotas

El trámite no es necesariamente tan sencillo como ingresar a la aplicación móvil o al sitio web del banco y pagar más de una mensualidad.

Si el dinero se registra como un adelanto de cuotas, en lugar de un abono extraordinario al capital, puede distribuirse entre capital e intereses.

Por ejemplo, supongamos que paga una mensualidad de ¢200.000, de los cuales ¢85.000 se destinan a reducir la deuda principal y ¢115.000 corresponden a intereses en ese momento.

Si entrega ¢1 millón y ese dinero se aplica a cinco cuotas con esa misma distribución, solo ¢425.000 reducirían el capital, mientras que ¢575.000 se destinarían a intereses: más de la mitad del aporte.

Por eso, si su intención es que el dinero extra reduzca el capital, debe consultar cuál es el procedimiento para realizar una amortización extraordinaria y no un adelanto de mensualidades.

Diego Benítez, asesor financiero, aconseja que el aporte extraordinario se realice inmediatamente después de cubrir la cuota mensual normal, de modo que el dinero adicional se aplique de una vez al capital al haber cubierto los intereses de la fecha.

“Lo ideal es gestionar ese abono el mismo día o al siguiente, según las reglas de cada entidad y las opciones disponibles para realizar pagos extraordinarios. Antes de depositar, confirme cómo se distribuirá el dinero y si existe algún cobro que impida que la totalidad del aporte reduzca el saldo principal”, dijo.

También debe revisar las condiciones del contrato, ya que algunas instituciones financieras imponen límites al monto que puede abonarse sin penalización dentro de un mismo mes. En esos casos, puede valorar dividir el aporte en varios tractos, siempre que respete los tiempos y porcentajes establecidos.

Compruebe que el saldo de capital bajó

Para tener mayor certeza sobre el trámite, puede dirigirse a una oficina de la entidad financiera después de pagar la mensualidad regular. Ahí, explique que desea realizar un abono extraordinario al capital, no adelantar cuotas, y consulte cómo quedará aplicado.

La gestión no termina con el depósito. También debe revisar que el dinero se haya destinado a lo solicitado.

“¿Cómo lo comprobamos? Muy sencillo: revisando el estado de cuenta del mes siguiente y comparando el saldo de capital antes y después del abono. También podemos solicitar una tabla de amortización”, comentó Josué Rodríguez, asesor de Sirú Financiero.

Esa revisión le permitirá verificar la reducción del saldo y conocer cómo cambian los pagos pendientes. También podrá ver el estado de los intereses, pero la clave es, justamente, verificar que el capital haya disminuido.

También está posibilidad de hacer una lectura del saldo en las plataformas digitales que tenga la entidad, usualmente los movimientos de los préstamos se pueden ver en tiempo real, lo que incluye los pagos.

Además, según las condiciones del crédito, el abono puede traducirse en una cuota mensual más baja o en un plazo menor para terminar de pagar.

Si logra disminuir la cuota, tendrá un poco más de dinero disponible cada mes, que incluso podría destinar a otros ahorros, cancelar otras deudas o acumular y amortizar algo más.

“Así comenzamos a construir un ‘círculo virtuoso’: menos deuda, menos intereses y mayor tranquilidad financiera para nuestra familia”, añadió Rodríguez.