Humberto Grant Alpízar será el nuevo presidente del Conassif a partir de diciembre

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) designó a Humberto Grant Alpízar como su nuevo presidente, en una decisión que marca un cambio importante en la dirección del ente regulador del sistema financiero costarricense.

Grant asumirá formalmente el cargo el próximo 2 de diciembre, una vez concluya el período de la presidenta saliente Yin Leng Hong Monteverde, quien renunció el 3 de noviembre.

El nombramiento será por un período de dos años. Grant ha sido director del Conassif desde el 19 de marzo de 2024, cuando fue nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por un mandato de cinco años.

Grant Alpízar tiene más de 15 años de experiencia profesional. Su formación académica incluye una maestría en Finanzas de la London Business School, una de las instituciones educativas más prestigiosas en el mundo en esta disciplina.

Humberto Grant nuevo directivo del Conassif (Cortesía Banco Central)

Según informó el Conassif, Grant cuenta con sólido conocimiento en materia económica, financiera, bancaria, bursátil y del mercado de pensiones. Su experiencia profesional abarca administración de portafolios de inversión, gestión de riesgos y análisis financiero, disciplinas críticas para la supervisión prudencial del sistema financiero.

El Conassif es el órgano independiente de máxima jerarquía encargado de dirigir y coordinar las actividades de regulación y supervisión del sistema financiero nacional. Sus funciones incluyen la supervisión de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y la Superintendencia de Pensiones (Supen).

La designación de Grant se produce tras la renuncia presentada por Yin Leng Hong Monteverde el 3 de noviembre, quien había asumido la presidencia del Conassif el 15 de febrero de 2025. Hong se mantendrá como directora del Conassif tras concluir su período presidencial.