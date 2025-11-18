Finanzas

Humberto Grant Alpízar será el nuevo presidente del Conassif a partir de diciembre

Por Redacción EF

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) designó a Humberto Grant Alpízar como su nuevo presidente, en una decisión que marca un cambio importante en la dirección del ente regulador del sistema financiero costarricense.








Humberto Grant AlpízarConassif
