Finanzas

Implementación de sistemas para análisis de datos en Hacienda cambiaría dinámica de los procesos de fiscalización

Hacienda acelera la fiscalización digital con los sistemas Tribu-CR y Atena. Expertos explican cómo el análisis masivo de datos detectará inconsistencias fiscales en Costa Rica.

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Por Marcia Solano Miller

La digitalización de la administración tributaria en Costa Rica, tras la incorporación de sistemas en los procesos del Ministerio de Hacienda, avanza hacia un modelo en el que el análisis masivo de datos y herramientas tecnológicas podrían transformar la forma en que el Estado detecta inconsistencias fiscales y selecciona a las empresas sujetas a auditoría.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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