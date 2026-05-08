Finanzas

Inflación interanual fue negativa en abril, llegó a -1,64 % y sigue lejos de la meta

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Durante abril, la variación de los precios de los bienes y servicios reportó una caída del -0,04 %, lo que provocó que el índice interanual también cerrara a la baja, ubicándose en -1,64 %.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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