Inflación interanual fue negativa en abril, llegó a -1,64 % y sigue lejos de la meta

Durante abril, la variación de los precios de los bienes y servicios reportó una caída del -0,04 %, lo que provocó que el índice interanual también cerrara a la baja, ubicándose en -1,64 %.

Con este resultado, el indicador se mantiene fuera del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, estimado en ±3 %.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de los 289 bienes y servicios evaluados, un 46 % registró disminuciones en sus precios.

Esta tendencia fue impulsada por caídas en los paquetes turísticos, los vehículos nuevos, la papa, el pepino y la vainica.

Por otro lado, un 34% del total de artículos analizados subió de precio, entre ellos, el tomate que aumentó 62% y el chile dulce: 17,45%, el restante 20% de los bienes y servicios no presentó variación alguna.

Tendencia histórica

El INEC destacó que, al analizar las variaciones interanuales del mes de abril durante la última década, únicamente en dos ocasiones se han registrado tasas negativas: en 2024 (-0,52 %) y en este último corte de 2026 (-1,64 %).

Asimismo, al observar el comportamiento mensual específico de abril en los últimos cinco años, se registraron variaciones negativas en 2023 (-0,34 %), 2025 (-0,51 %) y 2026 (-0,44 %).

Con esto, el país acumula ya 36 meses consecutivos con una inflación por debajo del rango de tolerancia fijado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Proyecciones para el cierre de año

Róger Madrigal, presidente del BCCR, aseguró que el indicador retornaría al rango meta hacia el último trimestre de este año.

Esto, como consecuencia, del conflicto en el Medio Oriente y su impacto en el alza aprobada para los combustibles.

A esta situación se suma el encarecimiento de algunas materias primas importadas y el incremento en los fertilizantes, lo cual podría trasladar un costo adicional a los productos agrícolas.

Por su parte, las proyecciones de la firma Mercado de Valores señalan que, para el cierre de 2026, la inflación se ubicará en un 1,4 %, manteniéndose aún por debajo del rango meta de la autoridad monetaria.

“Aunque el aumento en los precios del petróleo genera presiones inflacionarias, en Costa Rica su impacto es más acotado, ya que los combustibles son bienes regulados y el efecto traspaso hacia los precios de los consumidores se da de forma parcial y gradual”, agregó Karol Fernández, economista de la entidad.