Finanzas

Inflación mensual en Costa Rica repunta en marzo, pero el indicador interanual se mantiene negativo

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La variación de los precios de los bienes y servicios en Costa Rica aumentó 0,34% en marzo del 2026 en relación con el mes anterior, pero al analizar la tendencia interanual esta se situó en -2,09%.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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