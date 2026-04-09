Inflación mensual en Costa Rica repunta en marzo, pero el indicador interanual se mantiene negativo

La variación de los precios de los bienes y servicios en Costa Rica aumentó 0,34% en marzo del 2026 en relación con el mes anterior, pero al analizar la tendencia interanual esta se situó en -2,09%.

Así lo hizo público este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Del total de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 48% aumentó de precio, 35% disminuyó y 17% no presentó ninguna variación.

Las divisiones con mayor incidencia al alza durante este periodo fueron “Recreación, deporte y cultura”, junto con “Alimentos y bebidas no alcohólicas”.

En conjunto, ambas categorías concentraron el grueso de las presiones inflacionarias del mes.

Bienes y servicios al alza y a la baja

El precio de los huevos aumentó en marzo luego de una fuerte baja que reportó en los meses anteriores. (Canva/Canva)

Al observar el detalle de los productos con incrementos más pronunciados, la lista está encabezada por factores estacionales y de turismo:

Paquetes turísticos al extranjero: +20,38%

Huevos: +16,31%

Tomate: +11,63%

Boletos aéreos: +9,29%

A este grupo se sumaron otros rubros de uso cotidiano que aportaron al crecimiento del índice, tales como la gasolina, entradas al cine, servicios municipales y el alquiler de vivienda, aunque con ajustes más moderados.

En contraste, las principales presiones a la baja se observaron tanto en bienes duraderos como en alimentos de alto consumo:

Automóviles nuevos: -3,81%

Arroz: -3,12%

Papa: -7,17%

Asimismo, el INEC reportó reducciones importantes en el costo de la papaya, el repollo y en electrodomésticos como las lavadoras de ropa.

Este comportamiento a la baja en los bienes duraderos se da en momentos de una persistente apreciación del colón frente al dólar. La robustez de la moneda nacional ha abaratado el costo de importación de artículos de alto valor, como vehículos y electrodomésticos, funcionando como un contrapeso natural que profundiza el terreno negativo del índice interanual, a pesar de las presiones al alza en servicios y productos estacionales.

Postura del Banco Central y perspectivas a corto plazo

A pesar de esta situación, en el plano macroeconómico, la postura del Banco Central de Costa Rica (BCCR) se mantiene intacta. Su presidente, Róger Madrigal, aseguró recientemente que no se modificarían las tasas de interés como respuesta preventiva ante posibles presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Esta decisión de mantener el ‘statu quo’ se da con una Tasa de Política Monetaria (TPM) que actualmente se sitúa en el 3,25%. Para el ente emisor, este nivel representa un equilibrio prudente.

Originalmente, la autoridad monetaria proyectaba que la inflación retornaría a su rango meta de 3% (±1 punto porcentual) hacia el segundo trimestre de 2027.

No obstante, esta estimación se ajustó recientemente, previendo que el indicador alcance dicho umbral al cierre del presente año.

De acuerdo con el jerarca del BCCR, los estudios realizados por la entidad evidencian que, si bien la inflación actual permanece en terreno negativo, las expectativas en los horizontes de 12 y 24 meses ya muestran incrementos relevantes, lo que sugiere que el mercado anticipa el fin de la deflación.

El principal factor que estaría influyendo en esta situación es la guerra en Irán y el aumento que ha generado en los precios de los combustibles.

En Costa Rica, se esperan ajustes en los precios de los combustibles en mayo. El Poder Ejecutivo calcula que el litro de gasolina súper aumentará ¢83, la regular ¢67 y el diésel ¢136.