Finanzas

Ingresos tributarios caen y el gasto crece: se estrecha el margen fiscal de Costa Rica

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Los ingresos tributarios del Gobierno Central reportan una caída de 0,3% durante los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.