Ingresos tributarios caen y el gasto crece: se estrecha el margen fiscal de Costa Rica

Los ingresos tributarios del Gobierno Central reportan una caída de 0,3% durante los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda.

La recaudación pasó de ¢4.954.033 millones a ¢4.940.227 millones, con una reducción de ¢13.806 millones.

Entre los impuestos con mayores caídas figura el impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de ¢76.253,8 millones en los primeros nueve meses de 2025 a ¢53.675,6 millones en el mismo periodo de 2026, lo que representa una disminución de 29,6%.

También registraron caídas los impuestos a los productos de tabaco, los derechos de salida del territorio nacional y las bebidas alcohólicas.

El IVA, que es uno de los dos principales impuestos del país, también cerró el periodo con una disminución acumulada.

Aunque en septiembre la caída mensual fue de apenas 0,3%, el acumulado de enero a septiembre mostró una reducción de 2,8%, de acuerdo con las cifras de Hacienda.

Por este impuesto ingresaron ¢201.486,1 millones y tiene dos componentes.

La recaudación interna, sobre bienes y servicios producidos en el país, y la recaudación de aduanas, sobre bienes y servicios importados que fueron de ¢125.923,9 millones y ¢75.562,2 millones, respectivamente.

Renta mejora, pero no alcanza para compensar la caída

El comportamiento no fue negativo en todos los impuestos.

El impuesto sobre los ingresos y utilidades, conocido como impuesto sobre la renta, representó el 38,8% de todos los ingresos tributarios y se mantuvo como la principal fuente de recaudación del Gobierno.

En septiembre, la recaudación mensual por renta aumentó 11,2% frente al mismo mes de 2025 y el comportamiento acumulado también mostró una mejora de 2,8%.

La recaudación tributaria y la evolución del gasto marcan el balance fiscal del Gobierno Central al cierre de septiembre de 2026. ( ChatGPT/Generada con IA)

¿Qué pasa con el gasto?

El comportamiento de los ingresos preocupa especialmente porque ocurre mientras el gasto del Gobierno continúa creciendo.

Esto provocó que el déficit financiero alcanzara ¢1,276 billones, equivalente al 2,4% del producto interno bruto (PIB), un nivel superior al registrado durante el mismo periodo de 2025.

El superávit primario, por su parte, se redujo de 1,3% a 1,2% del PIB.

Los gastos totales aumentaron 2,6% durante los primeros nueve meses del año, mientras los ingresos totales apenas crecieron 0,1%, según las cifras fiscales del Ministerio de Hacienda.

El gasto total a septiembre fue de ¢787.100,7 millones, con un crecimiento de 1,0% con respecto a 2025.

El gasto por concepto de remuneraciones en septiembre de 2026 fue de ¢208.469,6 millones y presentó un aumento de 1,2% con respecto a septiembre de 2025.

Al mes de septiembre se pagaron ¢169.352,4 millones por concepto de salario escolar, un 4,5% superior a lo cancelado en 2025, cuyo monto fue de ¢162.019,6 millones.

El pago por anualidades (¢209.842,7 millones) presenta una caída de 4,0% con respecto a lo cancelado en septiembre de 2025.

Es importante destacar que, dentro del monto pagado por concepto de remuneraciones en septiembre de 2026, el 57,2% corresponde al Ministerio de Educación (¢1.207.135,4 millones); el 14,2%, al Poder Judicial (¢300.404,5 millones); el 8,8%, al Ministerio de Seguridad Pública (¢185.190,7 millones); el 4,2%, al Ministerio de Justicia (¢89.203,3 millones); el 2,7%, al Ministerio de Salud (¢57.499,0 millones), y el 12,8%, al resto de los ministerios (¢269.328,0 millones).

La partida de compra de bienes y servicios presenta un crecimiento de 9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este rubro de gastos corrientes está compuesto por las partidas de “Servicios” y “Materiales y Suministros”.

La primera presenta un crecimiento de 10,1% (¢17.241,4 millones de diferencia) con respecto al mismo periodo del 2025 y la segunda refleja un crecimiento de 6,4% (¢2.838,3 millones de diferencia).