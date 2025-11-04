Finanzas

INS ya realizó el millonario ajuste contable ordenado por Sugese, ¿cómo incide en sus utilidades?

El Instituto Nacional de Seguros (INS) aplicó el ajuste por ¢21.479 millones, solicitado por la Superintendencia, en el ramo de Riesgos de Trabajo. Sin embargo, anticipa que seguirá impugnando, dadas las implicaciones en sus estados financieros.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Contra su voluntad, el Instituto Nacional de Seguros (INS) ya procedió a revertir un ajuste contable por ₡21.479 millones en el seguro obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT), tal como le fue ordenado por la Superintendencia General de Seguros (Sugese).








