Así lo determinó el Primer informe sobre deuda morosa del sector crediticio no regulado en el país, realizado por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y el buró crediticio Equifax. En cuanto sector financiero no supervisado o regulado el estudio se refiere a figuras como el retail (grandes tiendas de electrodomésticos o departamentos, por ejemplo), telecomunicaciones, comercio en general (como una tienda o ferretería que vende a crédito) y financieras no supervisadas como las empresas que brindan préstamos.