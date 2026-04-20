Finanzas

Inversionistas corren hacia lo seguro: vea qué recomiendan los expertos en medio de la crisis en Medio Oriente

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La escalada de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente ha inyectado una fuerte dosis de volatilidad en las bolsas globales.








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InversionistasFondos de inversiónCrisisConflicto en medio oriente
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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