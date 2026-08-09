Finanzas

Joan Melé sobre las cooperativas en Costa Rica: “deben priorizar el trato humano sobre la tecnología para recuperar la confianza de las personas”

Joan Melé, experto en banca ética, analiza cómo las cooperativas de Costa Rica pueden recuperar la confianza de los cliente

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Por Marcia Solano Miller

El manejo de la confianza o su reestablecimiento representa uno de los principales retos para las cooperativas que buscan recuperar a sus clientes después de la intervención de Coopeservidores en 2024, la segunda entidad más grande en ese momento, después de Coopenae.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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