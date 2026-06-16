Finanzas

La deuda que no parece deuda: así se ha integrado la tasa cero en las finanzas de los costarricenses

En Costa Rica, financiar en cuotas sin intereses dejó de ser una promoción y se volvió la nueva normalidad del consumo. El reto ya no es frenar la herramienta, sino devolverle al usuario el control sobre un endeudamiento cada vez más fragmentado e invisible

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La tasa cero dejó de ser una simple promoción bancaria y se convirtió en una pieza clave de cómo se endeuda y consume hoy el costarricense. Más que un beneficio aislado, funciona como una puerta de entrada a una nueva forma de relacionarse con el crédito, donde pagar “sin intereses” se siente menos como deuda y más como una extensión natural del presupuesto mensual.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tasa ceroEndeudamientoFinanzas personales
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.