Finanzas

Tasa cero en Costa Rica: los secretos para usarla a su favor y evitar que se convierta en una deuda cara

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Comprar un electrodoméstico, financiar un tratamiento médico o adquirir tecnología con “tasa cero” se ha vuelto una práctica común entre los tarjetahabientes; sin embargo, ¿sabe cómo funciona y qué debe hacer para que la deuda no le salga más cara?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tasa ceroTarjetasDeudasBancosBanco NacionalDavivienda
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.