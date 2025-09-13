Finanzas

La ‘ilusión fiscal’ de Costa Rica: informe advierte que la reducción de la deuda depende de un tipo de cambio volátil

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Gobierno ha celebrado la reducción de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) como uno de sus principales logros fiscales. Sin embargo, un nuevo informe macroeconómico advierte que una parte significativa de esta mejora es una “ilusión” contable, producto de la fuerte y sostenida apreciación del colón, lo que crea un importante riesgo latente para la estabilidad de las finanzas públicas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
tipo de cambiodeuda públicaCINPEMinisterio de Hacienda
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.