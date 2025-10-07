Finanzas

La inflación sigue negativa: ¿cuáles productos bajaron de precio y cuáles están más caros?

El indicador mantiene valores negativos por quinto mes consecutivo, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a septiembre divulgado por el INEC.

Por Fabiola Martínez Ortiz

La inflación en Costa Rica registró una nueva caída en septiembre de 2025 y se ubicó en -1,00%, manteniendo una tendencia negativa por quinto mes consecutivo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este martes 7 de octubre.








