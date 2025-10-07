La inflación sigue negativa: ¿cuáles productos bajaron de precio y cuáles están más caros?

La inflación en Costa Rica registró una nueva caída en septiembre de 2025 y se ubicó en -1,00%, manteniendo una tendencia negativa por quinto mes consecutivo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este martes 7 de octubre.

Este indicador, medido por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pasó de -0,61% en julio a -0,94% en agosto. A septiembre, el nivel del índice general es 108,236, mientras que en el mes anterior fue 108,672.

La cebolla es uno de los productos que bajaron de precio. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Con la nueva actualización, el indicador acumula 29 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia y se aleja más de la meta del 3% establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El BCCR proyectó que la inflación no regresará a la zona de tolerancia hasta el 2027, lo cual alargaría por por lo menos un año y tres meses más el incumplimiento con la meta.

Aunque el índice disminuyó durante septiembre, la mayor parte de los 289 bienes y servicios que lo conforman aumentaron de precio (un 47%), mientras que 37% bajaron de precio y 16% no presentaron varias con respecto al mes anterior.

“El índice de precios al consumidor mostró una variación mensual de -0,40% en septiembre 2025, registrando disminuciones de forma consecutiva durante los últimos 3 meses. Con este resultado, el indicador acumula una variación de -1,95% al tercer trimestre del año”, explicó Nelson castillo, coordinador de la Unidad de Índices de Precios del INEC.

Variaciones

Según los datos del INEC, los bienes y servicios que mostraron mayor efecto negativo en la variación mensual del índice son el tomate, la telefonía móvil y los boletos aéreos.

Mientras tanto, la educación universitaria (1,24%), el filete de pescado (5,65%), las tortas de pollo (7,80%), la papa (3,82%), los automóviles nuevos (91%) y los paquetes turísticos al extranjero (1,86%) figuran entre los productos que más aumentaron de precio.

Las divisiones con mayor efecto en la variación mensual del IPC son la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y la de información y comunicación.

De las trece divisiones que conforman el índice, siete presentaron disminuciones en sus precios.