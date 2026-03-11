La misión del FMI se pronuncia sobre la tasa de política monetaria en Costa Rica; esto dice sobre las acciones del BBCR

Cumplir con la meta de inflación o al menos ubicar a este indicador dentro del rango de tolerancia ha sido una discusión importante en Costa Rica desde hace varios meses y ya llegó hasta la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estuvo en el país del 25 de febrero al 9 de marzo del 2026.

La visita encabezada por Varapat Chensavasdijai publicó sus conclusiones este 10 de marzo como parte de las relaciones que se mantienen con el FMI.

Dentro del resumen de los puntos que encontró la misión está la observación al nivel registrado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación en el país. Al respecto, los especialistas manifestaron que Costa Rica en febrero pasado cumplió diez meses consecutivos de deflación y 34 meses por debajo del rango de tolerancia (entre 2% y 4% interanual).

Los funcionarios complementaron el informe con la advertencia de que es necesario relajar más la política monetaria para que la inflación y las expectativas regresen al nivel establecido como meta. “Dado que la tasa real de política monetaria ahora se sitúa por encima de su nivel neutral estimado por el personal técnico del FMI, efectuar recortes adicionales de la tasa apuntalaría la demanda interna y evitaría que la inflación y las expectativas inflacionarias queden estancadas por debajo del rango que el Banco Central ha fijado como meta” dice el informe publicado hoy.

Además, la misión llamó la atención sobre la credibilidad que debe tener el Central en su papel de establecer una meta para el indicador inflacionario. “Es fundamental preservar la credibilidad del marco de metas de inflación para mantener bien ancladas las expectativas de inflación y para lograr una transmisión eficaz de la política monetaria”, agrega el documento.

En enero pasado, Róger Madrigal, presidente del BCCR, dijo en una entrevista a El Financiero que existían distintos indicadores sobre la credibilidad del Banco y que en estos la institución no sale mal.

“Hemos dicho una inflación entre 2% y 4% y la gente cree que va a ser más cerca de 2% que de 4% y más cerca de 2% que de 3%, en las últimas encuestas. Eso refleja cómo más bien hay una especie de credibilidad en la estabilidad que el Banco Central puede proveer a la comunidad”, dijo el jerarca en ese entonces.

Para el economista Daniel Ortiz de la firma Cefsa, el señalamiento del FMI es relevante porque coincide con una discusión que ya tiene varios meses en el país. “En ese contexto, la recomendación del FMI no introduce un diagnóstico completamente nuevo, sino que refuerza preocupaciones que ya habían sido planteadas por analistas y distintos actores del sector productivo” agregó.

Para Ortiz, los indicadores vistos hasta el momento abren el espacio para que entre una política monetaria menos restrictiva y estos criterios del FMI se podrían sumar a lo que esté considerando la junta directiva del BCCR.

Actualmente, la Tasa de Política Monetaria se encuentra en 3,25%.