La nueva moneda de ₡500 que empezó a circular en Costa Rica lleva una frase icónica para los ticos

Durante los últimos años, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) acostumbra a los ciudadanos a celebrar los grandes hitos de la historia nacional a través de sus monedas de ₡500.

La serie conmemorativa, que ha rendido homenaje a eventos como los 200 años de la Independencia o los 75 años de la Abolición del Ejército, se convirtió en un objeto de aprecio y colección para muchos costarricenses.

Sin embargo, más allá de las ediciones especiales, la autoridad monetaria enfrenta el reto logístico de asegurar un suministro constante y suficiente de monedas para las transacciones diarias del país. Esta necesidad requiere de la producción de piezas de circulación regular, cuyo diseño responda a la identidad nacional de forma permanente.

Precisamente para cumplir con este objetivo, el BCCR anunció este viernes la puesta en circulación de una nueva moneda de ₡500. A diferencia de sus predecesoras recientes, esta no celebra una efeméride, sino que retoma un símbolo patrio fundamental: el Escudo Nacional.

Un “reverso común”

Según el comunicado de prensa, este nuevo diseño, denominado “reverso común”, responde a la necesidad de “mantener un inventario óptimo para el suministro constante de monedas en todo el país, incluso en ausencia de monedas con nuevas efemérides o motivos conmemorativos”.

La entidad aclaró que esta versión está destinada “exclusivamente a la circulación regular y no se contempla una edición de colección”, aunque sí implementará este diseño en otras denominaciones en el futuro, según las necesidades de inventario y la demanda.

El nuevo diseño incorpora en su reverso el Escudo Nacional, acompañado por un extracto del Himno Nacional, “Vivan siempre el trabajo y la paz”, y las palabras “libertad”, “paz” y “democracia”.

En el anverso, la moneda mantiene los elementos ya conocidos, como las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, junto con cinco barras en alto relieve que facilitan su identificación táctil.

El BCCR inició la circulación de una nueva moneda de ₡500 de uso regular que presenta el Escudo Nacional en su reverso y que convivirá con las ediciones conmemorativas ya existentes. (BCCR/Cortesía)

Convivencia con la serie conmemorativa

Es importante destacar que esta nueva moneda de ₡500 no reemplaza a las ya existentes. El BCCR confirmó que la pieza del “reverso común” circulará en paralelo con las de la serie “Hitos de Nuestra Historia”, las cuales seguirán siendo un medio de pago válido.

Esta serie conmemorativa incluye las siguientes piezas:

200 años de la Independencia Nacional (en circulación desde 2021).

(en circulación desde 2021). 175 años de la Fundación de la República (en circulación desde 2023).

(en circulación desde 2023). 75 años de la Abolición del Ejército (en circulación desde 2023).

(en circulación desde 2023). 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya (en circulación desde 2024).

Monedas conmemorativas en circulación. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)

El Banco Central informó que la entrega de la nueva moneda con el Escudo Nacional a las entidades financieras ya inició a finales de agosto y que “se intensificará a partir del 8 de setiembre”, con el fin de facilitar el acceso del público a esta nueva pieza.

