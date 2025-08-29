Finanzas

La nueva moneda de ₡500 que empezó a circular en Costa Rica lleva una frase icónica para los ticos

Por Mathew Chaves

Durante los últimos años, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) acostumbra a los ciudadanos a celebrar los grandes hitos de la historia nacional a través de sus monedas de ₡500.








