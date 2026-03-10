Finanzas

Las 4 propuestas del FMI a Costa Rica para elevar los ingresos del Estado

Por Pablo Fonseca

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Varapat Chensavasdijai, finalizó su misión oficial en Costa Rica con un diagnóstico claro sobre las arcas públicas: el país necesita una reforma tributaria profunda.








Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

