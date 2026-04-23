Finanzas

¿Le interesa tener carro nuevo regularmente con cuotas más bajas y menos trámites? Así funciona esta alternativa al crédito prendario

Al financiar un vehículo nuevo, la elección entre leasing o crédito prendario cambia el monto de su mensualidad, el pago del seguro y la facilidad para cambiar de modelo. Analizamos las diferencias para entender cuál se ajusta mejor a sus finanzas

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Por Marcia Solano Miller

Adquirir un crédito prendario para financiar el vehículo nuevo que desea comprar no es la única alternativa que los bancos ofrecen, especialmente si le gusta cambiar de modelo con frecuencia o desea proteger su patrimonio de posibles embargos.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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