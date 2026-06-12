Finanzas

Los NFT captaron millones en Costa Rica y el mundo, pero hoy casi no valen nada: así explotó la burbuja

En Costa Rica también se utilizó esta tecnología que estuvo de moda en el 2021. Hoy no forma parte de la conversación entre los usuarios.

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Por Joel Porras

En el 2021 y 2022, época en la que las restricciones de movilidad por la pandemia eran la norma, se incentivó el comercio digital y había un tema que monopolizaba las conversaciones sobre inversiones: los NFT. Estos activos digitales que se compraban por miles de dólares en búsqueda de tener un retorno de inversión hoy perdieron su valor en más de un 80%. Analizamos el ascenso y caída de estos criptoactivos.








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