Finanzas

Marchamo 2027: consulte cuánto debe pagar y los detalles del seguro adicional que incluyó el INS

Los datos están disponibles desde este 2 de noviembre. Los propietarios podrán verificar el monto por Internet, WhatsApp, teléfono o en los puntos de servicio del INS.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Los propietarios de vehículos en Costa Rica ya pueden consultar cuánto deberán pagar por el marchamo 2027.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.