Marchamo 2027: consulte cuánto debe pagar y los detalles del seguro adicional que incluyó el INS

Los propietarios de vehículos en Costa Rica ya pueden consultar cuánto deberán pagar por el marchamo 2027.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó este lunes 2 de noviembre los canales para verificar el monto correspondiente a cada placa e iniciar el pago del derecho de circulación.

Los usuarios pueden realizar la consulta por medio de la plataforma del marchamo del INS, así como a través de los siguientes canales:

Canal de consulta Número o medio Línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) Teléfono 2243-9999 WhatsApp 2587-6100, opción 4 Aplicación móvil INS Móvil, disponible para Android y Apple Atención presencial Sedes y puntos de servicio del INS

Para consultar el monto por Internet, el propietario debe ingresar a la plataforma del marchamo del INS, seleccionar el tipo de vehículo y digitar el número de placa, sin guiones ni espacios.

El sistema desplegará el monto correspondiente al derecho de circulación y permitirá continuar con el proceso de pago.

Este año, el trámite incorpora un cambio importante: la tradicional calcomanía anual será sustituida por una etiqueta electrónica que podrá permanecer instalada en el parabrisas durante un período de hasta diez años.

Sin embargo, la digitalización no significa que los conductores deban pagar una sola vez durante ese período.

La obligación de cancelar el marchamo se mantiene todos los años, aunque ya no será necesario retirar una calcomanía nueva en cada renovación.

El documento que acredita el pago también cambiará de formato: dejará de entregarse impreso y será enviado al correo electrónico que proporcione el propietario al realizar el trámite.

Además de estas modificaciones, los conductores deberán prestar atención al monto que aparece en la plataforma del INS, debido a que puede incluir seguros voluntarios que no forman parte del derecho de circulación obligatorio.

¿Qué debe revisar antes de pagar el seguro adicional?

El seguro Más Protección aparece inicialmente incorporado en el total que muestra el sistema, aunque el propietario puede desmarcarlo si no desea contratarlo.

Por ejemplo, para un vehículo Toyota modelo 2019, con un valor fiscal de ¢8.750.000, el derecho de circulación consultado fue de ¢230.483.

Sin embargo, la plataforma también incorporó ¢11.900 correspondientes al seguro Más Protección.

De esta manera, el monto total destacado en pantalla ascendió a ¢242.383.

La diferencia es importante: los ¢230.483 corresponden al derecho de circulación, mientras que los ¢11.900 adicionales son una cobertura voluntaria.

La propia plataforma indica que el seguro está incluido en el total y que el usuario puede desmarcarlo al continuar con el pago.

Los seguros adicionales no son nuevos, desde hace varios años el INS los ha incluído como una opción para agregar en el pago. Sin embargo, en esta ocasión aparece premarcada para los usuarios por lo que agrega el monto adicional al total en la consulta.

Quienes deseen evitar ese pago primero deben hacer la consulta y posteriormente desmarcar una casilla en la que se incluye ese seguro adicional.

Conozca cómo agregar o eliminar el seguro sugerido por el INS en el cobro del marchamo 2027. (Redacción EF/Redacción EF)

El seguro incluiría las siguientes coberturas:

Atención médica: Funciona como un complemento al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

Funciona como un complemento al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). Límite máximo: Hasta ₡6.000.000 por persona y por evento.

Hasta ₡6.000.000 por persona y por evento. Incapacidad temporal: Cubre el 40% del salario.

Cubre el 40% del salario. Viáticos y traslados: Ayuda con gastos relacionados con la atención del accidente.

¿Qué cambia con el marchamo digital?

La principal novedad del marchamo 2027 es la sustitución de la calcomanía tradicional por una etiqueta electrónica.

Consulte a partir de hoy el monto que debe de cancelar. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El nuevo dispositivo se adhiere en la parte interna del parabrisas y tendrá una vida útil de hasta 10 años, siempre que conserve su vigencia y permanezca correctamente instalado.

El INS informó que la orden de compra contempla 1,6 millones de etiquetas para el despliegue del sistema.

La primera etapa comprende vehículos con parabrisas, entre ellos automóviles, buses y camiones.

Las motocicletas tendrán un proceso diferente: participarán en un plan piloto para comprobar el funcionamiento y la vida útil de la etiqueta en condiciones adversas. Por ello, no están incorporadas de la misma manera que los vehículos con parabrisas en esta fase inicial.

Otro cambio es la eliminación del documento impreso del derecho de circulación. A partir de este año, el comprobante se enviará en formato digital al correo electrónico que proporcione el propietario al realizar el pago.

Por esa razón, es importante verificar que la dirección electrónica registrada sea correcta.

El INS también anunció que habilitará otras formas de descarga para quienes no puedan recibir el documento por correo electrónico.

El SOA aumenta un 4,03%, pero no para todos los vehículos

Otro de los cambios del marchamo 2027 corresponde al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó que las tarifas tendrán un incremento promedio del 4,03%, aunque el ajuste dependerá del tipo de vehículo.

Los mayores aumentos se presentarán en las siguientes categorías:

Buses: 12,4%.

Vehículos particulares: 5,4%.

Motocicletas y bicimotos: 4,5%.

Por el contrario, algunas categorías tendrán reducciones en sus tarifas:

Carga liviana: -8,9%.

Carga pesada: -2,4%.

Taxis: -7,5%.

Equipo especial: -9,6%.

El ajuste responde, entre otros factores, al comportamiento de la siniestralidad vial.

“Incide en el incremento en las primas el aumento del 15% en la cantidad de lesionados entre el 2024 y 2025, lo cual evidencia lo estrechamente relacionado que está este cobro con lo que ocurre en las carreteras, ya que una mayor siniestralidad tiene consecuencias humanas e incide en los recursos necesarios para atender a las personas lesionadas. La prevención es, por tanto, una responsabilidad compartida entre peatones y quienes utilizan algún método de transporte público y privado”, dijo Tomás Soley Pérez, superintendente de seguros.

¿Hasta cuándo se puede pagar el marchamo 2027?

Los propietarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el derecho de circulación correspondiente al 2027. A partir del 1.° de enero, quienes circulen sin haberlo pagado se exponen a las consecuencias de transitar con el marchamo vencido.

¿Cómo se distribuye el dinero que usted paga por el marchamo?

El derecho de circulación no corresponde exclusivamente a un impuesto. Está integrado por diferentes componentes que se distribuyen entre instituciones y conceptos.

Según la información suministrada, estos son los porcentajes que representa cada rubro dentro del monto total:

Componente Porcentaje del total Impuesto a la propiedad de vehículos 60,13% Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) 25,57% Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) 6,49% Varios (timbres, IVA y otros) 5,38% Consejo de Transporte Público (CTP) 1,18% Parquímetros 0,68% Aresep 0,37% Infracciones de tránsito 0,20% Total 100%

El impuesto a la propiedad de vehículos y el SOA representan conjuntamente el 85,70% del monto del marchamo.

¿Qué necesita para pagar el marchamo 2027?

Antes de realizar el trámite, los propietarios deben tener disponibles los siguientes datos y documentos:

Cédula de identidad de la persona que realizará el pago. Si no cuenta con este documento, puede presentar la cédula de residencia o el pasaporte.

Número de placa del vehículo.

Datos de identificación del propietario.

Certificado de revisión técnica vehicular aprobado y vigente.

Antes de cancelar, revise el desglose del monto que aparece en la plataforma del INS. Así podrá distinguir cuánto corresponde al derecho de circulación y cuánto a coberturas voluntarias, para decidir si desea contratarlas.