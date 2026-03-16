Finanzas

María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la CCSS, muere a los 67 años

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La doctora y académica María del Rocío Sáenz murió la noche de este domingo 15 de marzo en su residencia en Puriscal tras sufrir un paro cardiorrespiratorio a sus 67 años, según consta en un reporte oficial emitido por la Cruz Roja Costarricense.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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