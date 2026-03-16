María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la CCSS, muere a los 67 años

La doctora y académica María del Rocío Sáenz murió la noche de este domingo 15 de marzo en su residencia en Puriscal tras sufrir un paro cardiorrespiratorio a sus 67 años, según consta en un reporte oficial emitido por la Cruz Roja Costarricense.

María del Rocío Sáenz murió el 15 de marzo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio a sus 67 años. (Alonso Tenorio)

Sáenz se desempeñó como jerarca del Ministerio de Salud durante la administración de Abel Pacheco de la Espriella, abarcando el período constitucional comprendido entre los años 2002 y 2006.

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Durante el gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera Sáenz asumió el reto de la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En este puesto, clave para la estabilidad del Estado de Bienestar de Costa Rica, se mantuvo en funciones entre los años 2014 y 2017.

Su doble paso por la máxima jerarquía del Ministerio de Salud y la Junta Directiva de la CCSS la posicionó de manera indiscutible como una de las figuras políticas y técnicas más reconocidas.

Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, expresó sus condolencias por el fallecimiento de la exjerarca en sus redes sociales:

“Extiendo mis sentidas condolencias por el fallecimiento de la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, exministra de Salud y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. A lo largo de su distinguida carrera profesional, la Dra. Sáenz realizó un destacado trabajo en el área de su especialidad, el cual trajo bienestar y protección a miles de costarricenses. Para su familia y seres queridos, así como para sus colegas, mi solidaridad. Para la Dra. Sáenz, ¡paz!”, escribió.