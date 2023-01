Millas, puntos o ‘cashback’; ¿cuál beneficio es mejor?

En Costa Rica, hay 2.664.497 tarjetas de crédito, según el análisis trimestral de tarjetas de crédito y débito realizado por la Dirección de Investigaciones y Mercados (DIEM), del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con corte al 31 de octubre de 2022.

Las tarjetas de crédito resultan una herramienta financiera útil cuando se está preparado para usarlas, se utilizan de una manera adecuada, se pagan a tiempo y se siguen todas las reglas del juego; pues tienen diversos beneficios, entre ellos, se encuentran principalmente las millas, los puntos, y el cashback.

Cuando una persona con una tarjeta de crédito con un programa de millas o puntos realiza una compra, dependiendo del comercio y de la tarjeta que posea, puede acumular una determinada cantidad de millas o puntos (según sea el caso) por cada dólar de compra, que es lo usual.

De acuerdo con Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic, la acumulación de millas se utiliza en programas viajeros y estas podrían ser canjeadas por tiquetes aéreos o paquetes turísticos; mientras que los puntos se usan, entre otras cosas, para canjear por productos en distintos comercios afiliados a la entidad bancaria.

Ahora bien, una persona que tenga una tarjeta de crédito cuyo beneficio sea el cashback podrá acumular un porcentaje determinado de dinero sobre las compras que realiza en tipos de comercios específicos según el tipo de tarjeta que posea.

Pamela Campos, gerente senior regional de Desarrollo del Negocio y Producto Emisor de Scotiabank, detalló que el cliente puede redimir el cashback aplicándolo al saldo de la tarjeta de crédito o trasladándolo a la cuenta bancaria.

¿Cuál de las tres opciones es mejor? La respuesta depende del estilo de vida del cliente, los gustos y preferencias de consumo. A continuación, El Financiero, con ayuda de Moreno y Campos, le explica el perfil del cliente para cada una de las alternativas que se ofrecen en el mercado nacional:

Técnicas para aprovechar los programas de lealtad de las tarjetas de crédito

Millas Copiado!

El programa de acumulación de millas va enfocado a un segmento de clientes que le gusta viajar y que sus consumos con la tarjeta son enfocados principalmente en acumular millas para luego redimirlas por tiquetes aéreos, paquetes turísticos, rent a car, etc. En esta modalidad debe tener presente las limitaciones como si se está supeditado a una sola aerolínea, un mínimo de acumulación o si tiene fechas restringidas para los viajes que obtenga.

Puntos Copiado!

Este programa está dirigido a los clientes que les gusta los programas de bonificación en donde acumulan puntos por cada compra, los cuales podrán redimir, posteriormente, de diversas formas. Una de ellas es canjear los puntos acumulados por productos en comercios que así lo permitan. Aquí la letra pequeña está en el tipo de negocios que estén matriculados en el plan y el tipo de cambio que haga la entidad entre puntos y dinero para compras.

Cashback Copiado!

El programa de cashback premia, en mayor medida, los consumos realizados en establecimientos como gasolineras, supermercados y farmacias, según la ejecutiva de Scotiabank, por lo que le permite al cliente focalizar sus consumos con esa tarjeta para recibir un porcentaje de cashback sobre sus compras que luego podrá aplicar al saldo de esa misma tarjeta o trasladarlo a una cuenta propia en el banco.

Para esta modalidad es recomendable saber si se requiere un mínimo de compra para obtener el beneficio y el máximo que le darán aunque haga muchas compras.

A criterio de la vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic, esta opción está más enfocada en el cliente interesado en un retorno de efectivo “más tangible y con acreditación inmediata”.

Consejos financieros Copiado!

Adriana Rojas, socia fundadora de la empresa Salud Financiera, recordó que la tarjeta de crédito no es para financiarse, pues es el medio más caro que existe a nivel de los diferentes instrumentos de financiamiento; sino que es para utilizarla como medio de pago.

Yo pago con una tarjeta de crédito que tiene obviamente ciertas reglas de juego y si yo la pago en la fecha que es, pues no pasa nada, la pago y sigo adelante; si no la pago se empieza a complicar (...) Entonces el uso es el tema que es importante para no atacar la tarjeta como instrumento, sino entender que es buena si la sé usar, pero es un riesgo si no estoy preparado. Mi recomendación inicial es (preguntarse) ‘¿estoy preparado para utilizar la tarjeta de crédito? ¿Conozco los pro y los contras?’ Si la respuesta es ‘sí’, adelante; si la respuesta ‘no’, mejor demos un paso atrás y nos quedamos en pausa, nos capacitamos y a partir de ahí podemos entrar a utilizar el instrumento. — Adriana Rojas, socia fundadora de la empresa Salud Financiera

Con respecto a los beneficios de estas tarjetas (millas, puntos y cashback), Rojas explicó que es muy importante que la persona escoja de acuerdo a lo que más le convenga para que pueda sacarle el máximo provecho a este instrumento.

“El tema de los beneficios es importante conocerlos a profundidad porque hay letra pequeña, entonces también es bueno entender cómo se puede canjear el beneficio y que entonces no me quede medio entendiendo el beneficio y que cuando lo vaya a aplicar resultar ser que había una letra pequeña que no había leído”, comentó la socia fundadora de la empresa Salud Financiera.

Además, en 2021, Steven Zamora, entrenador financiero, comentó a El Financiero que muchas personas toman en cuenta solamente los premios que pueden obtener al usar las tarjetas de crédito, pero no consideran el dinero que pierden cuando no pagan de contado mensualmente.

Por su parte, Rojas hizo un llamado a que las tarjetas de crédito siempre cuenten con un seguro contra pérdida, robos y fraudes, pues, por ejemplo, una eventual pérdida del plástico que no esté asegurado puede significar un enorme problema para sus finanzas.

