Finanzas

Multifondos y coberturas, el binomio para blindar el futuro de las pensiones

Por Malberth Cerdas Herrera

La seguridad de las pensiones es uno de los grandes retos de Costa Rica. El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) ha crecido de forma notable en activos y se ha convertido en un pilar del bienestar de miles de trabajadores. Sin embargo, ese crecimiento está expuesto a riesgos financieros internacionales y a la presión demográfica del envejecimiento poblacional. La pregunta central es: ¿cómo blindar el ahorro de los trabajadores ante estos desafíos?








PensionesROPCROPfondo de pensiónahorrocobertura

