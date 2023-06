Mundial 2026: ¿cuánto debería ahorrar por mes para poder asistir a tres partidos de la fase de grupos?

El Mundial Canadá, México y Estados Unidos empezará el martes 9 de junio de 2026; aún parece lejano, pero si usted quiere asistir a este evento deportivo lo recomendable es que empiece a ahorrar desde ya.

Aunque todavía no se sabe si la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica va a clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en esta ocasión tiene más posibilidades de hacerlo porque la Concacaf otorgará seis cupos directos: los anfitriones, que son tres selecciones fuertes de la confederación, y tres plazas más a disputarse en las eliminatorias.

Adicionalmente, la FIFA comunicó en diciembre de 2022 que la Concacaf tiene dos de los seis cupos para participar en el repechaje entre confederaciones. En esta repesca solo dos selecciones podrán clasificar.

Otro detalle a definir es: ¿si Costa Rica clasifica, en cuáles de las 16 sedes (11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá) disputaría sus tres partidos de la fase de grupos? Como antecedente, en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, la tricolor disputó los tres encuentros en un mismo país: Corea del Sur.

Pues bien, en medio de un panorama todavía incierto porque aún faltan poco menos de tres años, fuentes consultadas por El Financiero consideran que por la cercanía de Costa Rica con Norteamérica, el Mundial 2026 va a ser más económico que los últimos tres (Qatar, Rusia y Brasil).

“Creo que va a ser un mundial muy asequible para mucha gente”, dijo Alex López, gerente de ventas de la agencia Mundo Viajes.

¿Cuánto debería ahorrar? Copiado!

De acuerdo con Fabián Fernández, propietario de la empresa de viajes Costa Rica Away, asistir a tres partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026 (el cual contará con la presencia de 48 equipos) puede costar, aproximadamente, entre $4.500 y $5.000.

El estimado que brindó Fernández contempla el costo aproximado de los tiquetes aéreos ida y vuelta, hospedaje de 15 días en hoteles de 4 estrellas con desayuno incluido, entradas a los estadios y transporte; independientemente de las sedes.

“Nosotros hemos ido a los mundiales y hemos llevado personas conocidas, pero no es un target (público)que a nosotros nos interesa (...) Estos precios los damos con lo que nosotros hacemos para las personas cercanas y para nosotros mismos. Son precios sin margen de ganancia”, dijo el propietario de Costa Rica Away.

Tomando como referencia esta aproximación, si una persona desea asistir al Mundial Canadá, México y Estados Unidos debería ahorrar entre $129 y $143 mensuales, durante el período julio 2023-mayo 2026.

Desde la agencia de viajes Meridianos y Sport Viajes se comentó que no pueden dar una estimación de cuánto podría costar un paquete básico para asistir a este evento deportivo, pues hay muchos factores a tomar en cuenta como las sedes en que podría jugar Costa Rica en caso de clasificar.

“Todavía no se puede reservar ni cotizar un vuelo aéreo para esas fechas. El tema del hospedaje tampoco, y el tema de las entradas la FIFA no lo maneja ahorita (...) Nosotros los mundiales empezamos a trabajarlos dos años antes, el paquete siempre está a la venta un año antes”, dijo Francisco André Herrán, subgerente de Sport Viajes.

Pese a esto, mencionó que la lógica indica que será más económico que Qatar 2022, Rusia 2018 o Brasil 2014. Los precios de los paquetes básicos que brindó Sport Viajes para estas Copas del Mundo fueron de $10.900, $9.850 y $8.000; respectivamente.

Estos paquetes incluían: boletos aéreos, hospedaje, traslados aeropuerto-hotel y hotel-estadios, y tours por cada ciudad a visitar. Las entradas a los estadios no están contempladas en los paquetes.

Tomando como referencia los precios de las entradas para los partidos de fase de grupos de los tres mundiales pasados, en promedio, el tiquete más barato para un partido estaba en $88 y el más caro en $202.

La gente tiene que entender que no va a ser igual de barato o económico que cuando se viaja normalmente a México o Estados Unidos (...) Con el Mundial todo se va a elevar. — Francisco André Herrán, subgerente de Sport Viajes

Por otro lado, el gerente de ventas de Mundo Viajes estimó que un paquete básico para el Mundial 2026 –que incluya boletos aéreos, hospedaje, traslados, visitas a los estadios para presenciar tres partidos de la fase de grupos y algunos tours por la ciudad– podría costar, aproximadamente, $8.000.

Si una persona desea empezar a ahorrar desde julio de 2023, debería ahorrar por mes unos $229 para poder completar ese monto en mayo de 2026; en Mundo Viajes los paquetes que se ofrecen se deben pagar de contado.

Ahora bien, a criterio de López, si la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica clasifica es “muy probable” que los tres partidos de la fase de grupos los juegue en Estados Unidos.

“Le he dicho a mucha gente que ahorre. Si Costa Rica clasifica va a ir mucha gente. Si a Qatar que estaba larguísimo fueron más o menos 3.500 ticos, no me puedo imaginar en Estados Unidos (...) Creo que va a haber muchos ticos hacia este mundial, y vamos a tener que estar preparados para eso”, comentó el gerente de ventas de Mundo Viajes.

Otras gestiones a considerar Copiado!

Si usted desea ir al Mundial 2026 y aún no tiene visa de turismo para ingresar a Estados Unidos o está próxima a vencerle, lo mejor es que agregue este rubro dentro de su presupuesto ($185) y solicite la cita a la brevedad que pueda.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica explicó a El Financiero que para asistir a eventos deportivos que se realizan en suelo estadounidense se requiere la visa de turista y es por ello que “la Sección Consular recomienda planear los viajes con suficiente tiempo de antelación”.

De acuerdo con una búsqueda realizada el 21 de junio en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos, el tiempo de espera estimado en Costa Rica para una cita de entrevista de visa de no inmigrante es de 483 días calendario.

Por su parte, el Gobierno de Canadá comunicó el pasado 6 de junio que eliminó el requisito de visa a los costarricenses bajo dos condiciones: tener visa estadounidense o ha tenido visa canadiense en los últimos 10 años.

Las personas que cumplan con alguna de estas dos condiciones podrán aplicar por una electronic travel authorization (ETA), un documento digital de viaje que se solicita por Internet, cuesta 7 dólares canadienses (unos ¢2.800) y tiene una vigencia máxima de cinco años.

La ETA permitirá viajar o transitar por Canadá hasta por seis meses y lo pueden solicitar solamente quienes ingresen a este país por vía aérea. Las aplicaciones de este documento son aprobadas automáticamente, en cuestión de minutos.

Ahora bien, obtener este documento no garantiza la entrada a Canadá. Según el sitio web del Ministerio de Inmigración: “cuando llegue, un oficial de servicios fronterizos le pedirá ver su pasaporte y otros documentos. Debe convencer al oficial de que es elegible para ingresar a Canadá”.

Por su parte, quienes no cumplan con las dos condiciones mencionadas anteriormente o deseen ingresar por otro medio que no sea aéreo, tendrán que seguir aplicando para la visa canadiense.

El costo actual de la visa es de 100 dólares canadienses (unos ¢41.000, al tipo cambio del 21 de junio). Adicionalmente, cuando se aplica por primera vez, se deben añadir 85 dólares canadienses (¢35.000) como tarifa por el procesamiento de los datos biométricos.

El tiempo de procesamiento de la visa canadiense ronda los 81 días, para el caso de Costa Rica.