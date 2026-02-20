Finanzas

Nueva moneda coleccionable de El Fortín de Heredia de ¢25 saldrá a la venta este 25 de febrero

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La cuarta moneda de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” de ¢25, alusiva a El Fortín de Heredia, estará disponible a partir de este miércoles 25 de febrero.








Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

