Nueva moneda coleccionable de El Fortín de Heredia de ¢25 saldrá a la venta este 25 de febrero

La cuarta moneda de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” de ¢25, alusiva a El Fortín de Heredia, estará disponible a partir de este miércoles 25 de febrero.

Este lanzamiento viene acompañado de una directriz clave para el comercio y la ciudadanía: la moneda antigua de ¢25 dejará de funcionar como medio de pago a partir del 1.° de julio del 2026.

El icónico Fortín de Heredia inspiró la nueva moneda de ¢25 que pronto llegará a bancos y entidades financieras. (BCCR/BCCR)

Para los entusiastas de la numismática, la versión coleccionable —que incluye aplicaciones de color— tendrá un costo de ¢9.100.

El diseño destaca en su reverso a El Fortín, construido en 1876 y declarado Monumento Nacional en 1974.

En el anverso, cuenta con el relieve necesario para el reconocimiento táctil de personas con discapacidad visual.

El BCCR dispuso de un tiraje limitado con las siguientes características:

10.000 unidades en presentación de acrílico.

7.000 unidades en estuche.

Límite de compra: máximo dos piezas por persona, independientemente de su presentación, para evitar el acaparamiento.

La venta se realizará a través de las distintas entidades financieras del país, las cuales definirán la cantidad y los puntos de venta específicos según su propia logística.

El estado del nuevo cono monetario

15/01/2026/ Fotos del Banco Central de Cosat Rica (JOHN DURAN/John Durán)

El Banco Central ha venido actualizando la familia de monedas costarricenses de forma escalonada. Actualmente, estas son las piezas que ya circulan en la economía: