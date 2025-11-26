Finanzas

Nueva moneda de ¢50 eleva a 19 los diseños vigentes como forma de pago

Costa Rica pondrá en circulación la sexta moneda de ¢50 de la serie “Fauna de los Ecosistemas”, elevando a 19 el número de diseños vigentes. El BCCR impulsa un rediseño del cono monetario, pero la transición con tantos modelos distintos podría confundir a los usuarios

Por Randall Corella Vargas

Este 26 de noviembre comenzó a circular como medio de pago la nueva moneda de ¢50 con el reverso del conejo de monte. Se trata de la sexta moneda de la serie Fauna de los Ecosistemas, emitida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y que incluye más de 47 millones de unidades con diseños alusivos a especies como la mariposa morpho, la rana calzonuda y la tortuga carey.








