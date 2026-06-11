Finanzas

Nueva resolución contable de Hacienda que impactará a las pymes enfrenta fuertes críticas

Expertos tributarios denuncian riesgos financieros, y mayores costos para las empresas

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La decisión del Ministerio de Hacienda de exigir a determinados contribuyentes la aplicación de estándares contables internacionales más complejos, conocidos como las NIIF, a partir del 1 de enero de 2027, generó fuertes críticas entre contadores y especialistas financieros.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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