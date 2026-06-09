Finanzas

¿Nuevo plan fiscal? Industriales piden reformas estructurales antes de crear nuevos impuestos

Los industriales piden dejar de postergar reformas estructurales en lugar de un plan fiscal que genere nuevos impuestos.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El anuncio realizado por Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, de que presentará un plan fiscal es apoyado por algunos economistas, sin embargo, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) sostiene que la prioridad debe ser impulsar reformas estructurales del Estado postergadas por años.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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